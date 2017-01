'Got Talent' da un golpe en la mesa en su llegada a los martes

SUBEN

-'Got Talent': El 'reality' que conduce Santi Millán en Telecinco arrasó en una noche que no fue del todo bien para sus principales rivales. La estrategia de Mediaset de doblar 'Got Talent' también a los martes ha demostrado ser certera, y el programa reunió ayer a 2.881.000 espectadores y el 20,3% de 'share'.

-'En el punto de mira': Dentro de la hecatombe provocada por la llegada de 'Got Talent' al 'prime time' de Telecinco de los martes, el programa de su cadena compañera, Cuatro, salió airoso. 'En el punto de mira' crece tres décimas hasta el 6,7% de cuota de pantalla con 1.094.000 espectadores.

BAJAN

-'Pulsaciones': El 'thriller' de Emilio Aragón se estrenó con buen pie en Antena 3 hace tres semanas, sin embargo desde entonces ha ido perdiendo seguimiento. Ayer marcó mínimo de espectadores con 2.232.000 y el 13,9% de 'share', ocho décimas menos que el martes anterior.

-'Reinas': Para tratarse de la serie más cara que se ha rodado en Europa en 2016 (2,1 millones de euros por capítulo), 'Reinas' no supera de momento sus expectativas de audiencia. La ficción histórica coproducida y creada por José Luis Moreno y que emite TVE se plantó en un 11% de cuota de pantalla y 1.947.000 espectadores en su estreno anoche.

-'Tú sí que sí': El 'talent' que conduce Cristina Pedroche en La Sexta sufrió con la competencia directa con un programa del mismo género en Telecinco ('Got Talent'). El concurso no resistió el enfrentamiento y se desplomó hasta el 4,4% de 'share' y 622.000 espectadores, 1,9 puntos menos que la semana pasada.