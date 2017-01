La gala de los premios Feroz la emitió 0#, «la única cadena que se llama igual que su número de espectadores», según el guion que interpretó Antonio de la Torre (de Diego San José y Borja Echevarría). Hubo para todos. Emma Suárez y Adriana Ugarte, nominadas por 'Julieta', estaban juntas. «Habéis conseguido algo insólito en la historia del cine. No coincidís en el rodaje y aun así acabáis a hostias». También hicieron un loco trailer de la película riéndose de los almodovarismos («Esto sólo lo entienden en Francia», se oía con el venado a lo 'Sólo el cielo lo sabe' que pasa junto al tren).

Cualquier entrega de premios, de los Oscar a los más modestos, son un coñazo. Por eso se agradece que el guion tenga alguna gracia. Y que se rían de sí mismos. «Estreno dos películas este año y quiero decir que me siento muy español. Pero no cinco minutos o media hora.», empezó Antonio de la Torre, que también bromeó con su cara de thriller. Este año se premiaba la televisión. El Feroz de Honor fue para Chicho Ibáñez Serrador. Javier Olivares, cuando salió a recoger su galardón a la mejor serie dramática por 'El Ministerio del tiempo', recordó al propio Chicho y a Jaime de Armiñán. Es decir, recordó que en España ya se hacía buena ficción antes de las privadas. Una obviedad que a veces hay que refrescar. La gala también tuvo a su tipo peculiar, como cuando Helena Fernán Gómez recogía los Goya de su padre. Fue Albert Serra, director de 'La muerte de Luis XIV', al que dieron un premio especial ya que no tenía otro y había sido elogiado en Cannes. Es un tipo que considera que en 'Història de la meva mort' ha filmado la mejor defecación de la historia del cine.

Otra peculiar, Rossy de Palma, llevaba una boina ladeada a modo de antena parabólica. Podría sintonizar 'El gran reto musical' en La 1, donde también estaba. Un concurso con famosos que adivinan canciones presentado por Eva González. Ganó Eva. En 'MasterChef' su actuación es encorsetada. En 'El gran reto musical' ha demostrado que suelta es mejor de lo que parecía. Y sin tener el guion de los premios Feroz.