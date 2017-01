De 'Mazinger Z' a 'Breaking Bad'

En estos momentos está enfrascado en la postproducción de su última película, ‘El móvil’, basada en la novela homónima de Javier Cercas. La ha rodado en Sevilla con Javier Gutiérrez y María León de protagonistas. Manuel Martín Cuenca es un director diferente, inclasificable en la industria cinematográfica actual. Y menos mal. Sus películas son exigentes, pero desde que debutó con ‘La flaqueza del bolchevique’ (la adaptación de la novela de Lorenzo Silva y el descubrimiento de María Valverde) sus películas han indagado y tratado de abrir nuevos accesos narrativos. Hablamos con él de las series y de la preponderancia de estas en la cultura actual. Confiesa que ha visto muchas pero que la mayoría no las termina. Tampoco es un fan de las grandes series (‘The Wire’, ‘Mad Men’, ‘The Sopranos’), aunque valora sus guiones y el desarrollo de los personajes, sin embargo, considera que tienen una puesta en escena pobre. Quizá aluda a la funcionalidad inherente de muchas de ellas. Su selección abarca desde la infancia hasta la actualidad. Una especie de radiografía honesta de lo que veía en cada etapa de su vida.

‘Mazinger Z’(Fuji TV: 1972-1974)

«No sé si se puede considerar una serie pero me marcó toda la infancia. Me ponía cada sábado delante del televisor 10 minutos antes de que empezara. He vuelto a ver algún capítulo de mayor y me ha parecido una serie con un gran contenido machista. Afrodita A siempre intentaba luchar y Mazinger Z venía a rescatarla, además de todos los clichés y mentiras sobre el bien, el mal y el poder que introducían en la mente de los niños. Es una desgracia admitir que fui fan de la serie, pero es la verdad.»

‘Twin Peaks’(ABC: 1990-1991)

«No la vi en la tele sino cuando alguien me pasó la serie completa en cintas VHS. Estuve dos noches o tres fascinado viéndola. Lo mejor era su misterio y su libertad para crear. Como si nada importara. Me parece uno de los mejores trabajos de Lynch. La he vuelto a ver y probablemente me introdujo muchas locuras en mi cabeza en el momento de juventud en que la vi y me siento orgulloso de ello.»

‘Berlin AlexanderPlatz’(Westdeutscher Rundfunk, Bavaria Film Gmbh y la RAIitalianax: 1980)

«Casi diez años más tarde vi esta serie, en formato DVD. La amargura de sus personajes mezclada con el vigor y la energía de la serie me dejaron impresionado. Al verla pensé que estaba delante del mejor cine, del mejor retrato del poso amargo de los personajes de entreguerra en Alemania. Uno de los mejores y más profundos relatos que he visto nunca.»

‘Tristeza de amor’(TVE: 1986)

«No la he vuelto a ver y no creo que esté dispuesto a hacerlo porque no sé realmente que me voy a encontrar. La vi en un pequeño televisor portátil en blanco y negro que tenía en mi piso de estudiante en Madrid. Comencé a verla y me apasionó, sobre todo los personajes, especialmente aquel que se enamoraba de una señora muy mayor de la forma más romántica para hacernos descubrir al final de la serie que había engañado a todo el mundo para quedarse con la herencia. Supongo que había algo macabro y morboso en toda esa serie que me llamó la atención.»

‘Breaking Bad’(AMC: 2008-2013)

«Me llevó a ella el inglés. Estaba estudiando y mi entretenimiento (o tarea) por la noche era ver tres o cuatro capítulos de la serie en el ordenador, sin subtítulos. Me vi las 5 temporadas en apenas un par de semanas. No estoy seguro de haberlo entendido todo pero me entretuvo y disfruté mucho con ella. Supongo que lo que más me gustó es la secreta venganza contra el orden que contiene la serie.»