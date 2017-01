Vivir en los tiempos de 'Cuéntame...'

Atresmedia pone en marcha su particular máquina del tiempo y producirá un formato en el que varias familias vivirán como si estuvieran en 1960, 1970 o 1980. Se trata de la versión española del formato de la BBC 'Back in time for dinner', un programa que adapta una vivienda de época en la que sus habitantes deberán vestir como entonces, cocinar como en ese momento, utilizar los aparatos electrónicos que hacían furor en esos años o participar de las fiestas nacionales de la misma forma en la que se hacía entonces. La década recreada será ilustrada además con imágenes de archivo.