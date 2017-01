PELIGROS DEL TODO VALE

Ha escrito Joan López el libro 'Hablar de todo y no saber de nada' (publicado por Debate) a propósito de las tertulias y la nueva política. Es un texto en el que se repasa la proliferación de debates televisivos y la labor que realizan los colaboradores habituales. López es miembro del Partido Popular y ha sido diputado del Parlament de Catalunya. Esto le abrió las puertas de la televisión y ha formado parte en ocasiones de coloquios en TV3 y en TVE. Cuenta su experiencia en el medio y relata algunas de las máximas que mueven a determinados espacios. «Te han invitado para exponer tu punto de vista, para generar polémica y para que no haya uniformidad, así que, si te achantas, no cumples con la expectativa creada», dice en un capítulo.

Supongo que siguiendo esta premisa en 'La Sexta Noche' hace unas semanas no cumpliría la expectativa el economista Juan Torres, que decidió abandonar el coloquio al sentirse atacado por Eduardo Inda, tertuliano estrella, que parecía más interesado en menospreciar su valía profesional que en discutir e intercambiar opiniones con él. No es extraño. En este espacio a menudo más que establecer debates razonables se prefiere invalidar al que piensa diferente o burlarse de él. No hay opción para el entendimiento. Torres no se sintió a gusto en esta tesitura y se fue.

El presentador se mostró contrariado con esta postura. El pasado sábado, lejos de hacer autocrítica y de preguntarse qué había podido pasar para que un invitado tomase la determinación de marcharse, Iñaki López comenzó la emisión defendiendo el formato y hablando de pluralidad, disparidad de opiniones y de la diversidad de temas que tratan cada semana. «Nos atacan», lamentaba. También se dedicó a repasar la nómina de invitados que han pasado por su plató, aunque no mencionó que la mayoría de ellos acceden a sentarse a ser entrevistados en solitario pero no a participar en debates con los tertulianos habituales. Porque si no, es posible que más de uno hubiese acabado como Torres. El espacio cumple cuatro años en unos días y no estaría mal que reflexionase hacia dónde se quiere encaminar y los peligros que acarrea el todo vale.