LO DE RISTO IN LOVE

Los programas que presenta Risto Mejide siempre me provocan sentimientos contradictorios. Lo mismo me interesan, que me dejan indiferente que me dan pereza. Las tres sensaciones se pueden mezclar en un escaso margen de tiempo. La idea inicial del 'Chester' fue buena, porque se proponía recuperar un espacio televisivo dedicado a las entrevistas, en el que los invitados fuesen los auténticos protagonistas por lo que tuvieran que contar y no por la broma o juego a la que les sometieran. Aquel espacio dio de sí y se reprodujo en otras cadenas todo lo que se pudo. Ahora ha tocado reinventarse y al Chester le ha crecido el apéndice de 'in love' y en lugar de a una persona recibe a varias cada semana. Las entrevistas giran no tanto en torno al personaje sino a temas genéricos. Sobre el papel no pintaba mal pero, una vez visto, el resultado es bastante menos atractivo de lo que se preveía. ¿El problema? La nómina de invitados no es demasiado novedosa y los temas (el amor, el éxito...) son tan, tan básicos que invitan a caer en lugares comunes y tópicos.

El presentador regresaba a la cadena de Cuatro tras su escarceo en Antena 3. Volvía bastante más sensible de lo que se fue. El Risto duro forma parte del pasado. Y soltaba uno de esos discursos iniciales que a él tanto le gustan y que lo mismo se podrían encontrar en una obra de Paulo Coelho que en un folletín de Corín Tellado. «El amor te abduce, te arrastra por las esquinas, el amor se sufre», decía al comienzo de la entrega. Me dio un subidón de azúcar, como no podía ser de otra manera. Después fue el turno de los entrevistados -Nacho Vidal, Cristina Cifuentes, Miguel Poveda- que dieron tal cual lo que se esperaba de ellos, lo cual no es demasiado bueno. No llegaron a contar nada que no supiésemos o que no hubieran dicho ya varias veces. Y eso puede provocar que a algún espectador le ocurriese lo que a la invitada de Juan Y Medio, que se quedó dormida literalmente mientras esperaba a que la entrevistasen. El punto distintivo del nuevo 'Chester' son los expertos que se cuelan a lo largo de la emisión para ofrecer su punto de vista. Una de ellas fue Lucía Etxebarria. Poco se puede añadir.