Siete series para 2017

Cada inicio de año trae consigo buenos propósitos. Algunos se han convertido en lugares comunes, como eso de hacer deporte y apuntarse al gimnasio. También las listas con lo mejor o más esperado que puede ofrecer en ficciones televisivas el 2017. Es un proceso análogo a lo que ocurre con esas listas parciales con lo mejor del año que acaba de finalizar. Más que nada porque no resulta posible ver todo lo que se produce. A lo que se añade que las listas tienden a funcionar de una manera arbitraria e, incluso, caprichosa. Cuando no por tendencias de diversa índole. ¿Por qué se ha hablado más de ‘Stranger Things’ que de ‘The Young Pope’? ¿Desde un punto de vista artístico-creativo es más relevante la primera que la segunda para que los medios le dediquen más espacio? ¿‘Westworld’, que funciona en territorio fandom con sus especulaciones, citas y ambiciosa producción, es más ingeniosa que ‘Love’, que juega con los mecanismos de la comedia, reinventando situaciones? De ahí que lo más esperado en series para una persona puede que no lo sea para otra.

Eso es algo tan evidente que quizá se nos pasa por alto. Tal vez consideramos que nuestros gustos deben ser los de la mayoría. Que nuestras opiniones deben ser compartidas por un sector amplio y si no tratamos de convencerlos. Es algo que está en nuestro ADN. Lo que aquí se selecciona es lo que de un modo u otro me interesa, bien por afinidades o por simple curiosidad. Una selección personal que pretende ser variada. Desde adaptaciones de personajes secundarios del universo Marvel a recreaciones de la industria del porno a regresos que parecían impensables. Estas son algunas series para amenizar 2017. Hay muchas más, por supuesto, pero al igual que en la vida, se elige, o te eligen.

Legión

Noah Hawley, el showrunner de ‘Fargo’, es el encargo creativo de adaptar a este personaje secundario del universo Marvel nacido en las páginas de ‘Los Nuevos Mutantes’ en los años 80, cuando lo crearon Chris Claremont y Bill Sienkiewicz. Nos encontramos ante un cómic y un personaje que se desvía del estándar superheroico, lo que favorece que Hawley se salga de los cánones establecidos. David Heller (Dan Stevens) es un tipo con esquizofrenia en el que conviven distintas personalidades. Un viaje poroso que plantea preguntas sobre la realidad y lo que representamos en la mente a través de una narración que pretende jugar con el espectador. Estreno el 13 de febrero en FOX.

Iron Fist

‘El proyecto conjunto de Netflix y Marvel Studios sigue creciendo con Puño de Hierro, el personaje creado por Roy Thomas y Gil Kane en pleno fervor por las artes marciales durante los años setenta en la Casa de las Ideas. Si ‘Daredevil’ se movía entre el drama urbano, las series de abogados y los superhéroes, ‘Jessica Jones’ bebía del noir e introducía un carácter social y ‘Luke Cage’ revisitaba el blaxploitation, de ‘Iron Fist’, creada por Scott Bluck, se espera un cruce entre el pulp y el Kung-fu con fondo místico en un marco urbano. Por algo, Danny Rand/Iron Fist (Finn Jones) es un millonario monje budista que regresa a Nueva York después de un tiempo perdido. El punto de partida es similar a ‘Arrow’, pero el tono y el fondo son distintos. Estos cuatro héroes urbanos se unirán en ‘The Defenders’. Estreno el 17 de marzo en Netflix.

Twin Peaks

Es imposible no tener curiosidad o ganas de ver el regreso del agente Dale Cooper (Kyle Maclachlan) en una de las ficciones televisivas más relevantes de todos los tiempos por su ambición estética y moral. Mark Frost y David Lynch vuelven. Serán dieciocho episodios. Las expectativas son altas, pero David Lynch no suele defraudar. Es un autor singular con la capacidad de crear algo diferente. Mucho antes de que HBO lanzase su famosa leyenda: «Esto no es televisión. Es HBO», ya estaba ‘Twin Peaks’. Fue diferente. Fue fascinante. Lo sigue siendo. El estreno en Movistar Series no está fijado aún, pero parece que será entre primavera y verano.

The Deuce

Hay voces que consideran que David Simon y ‘The Wire’ no es para tanto. No estoy de acuerdo. En cualquier caso, la mirada de Simon y George Pelecanos al auge de la industria del porno en los setenta promete no dejar indiferente a nadie. Las narraciones naturalistas y polifónicas son seña de identidad de este autor que suele rodearse de escritores como el propio Pelecanos o Richard Price. El porno, la violencia, las drogas, la aparición del sida y las mafias son elementos sobre los que indaga esta miniserie de ocho capítulos protagonizada por James Franco. El estreno será en HBO en el primer semestre.

American Gods

Creada por Bryan Fuller y Michael Green, adaptan la novela fantástica de Neil Gaiman en el que los viejos dioses como Odín o Loki se enfrentan a los nuevos, representados por la tecnología o el dinero. Una alegoría que enfrenta el mundo tradicional a la sociedad moderna cuando un hombre sale de la cárcel y entra en contacto con ellos. No tiene fecha de estreno. Pero esperemos que no se demore.

This is Us

Menos mal. En febrero llega unas de las grandes series del año pasado, ‘This is Us’ (NBC). Nominada a los Globo de Oro, aclamada por el público y la crítica, es un drama familiar sobre los traumas cotidianos y los problemas y frustraciones de la vida adulta. Creada por Dan Fogelman, en ella no encontraran tronos de hierro ni especulaciones sobre la existencia, porque de lo que habla es de relaciones y emociones, de las dificultades comunes en una sociedad en la que los sueños son un bien escaso. Estreno el 2 de febrero en Fox.

La peste

Movistar+ apuesta fuerte por la ficción propia. Tiene veinte proyectos en marcha y su objetivo es estrenar al menos ocho al año. Uno de ellos es ‘La peste’, dirigido por Alberto Rodríguez (‘La isla mínima’, ‘Grupo 7’), escrito por Rafael Cobos, su guionista habitual y tal vez el guionista más relevante de nuestro panorama, fotografiada por Pau Esteve (Goya por ‘Canibal’)…, es decir, un equipo técnico de primer nivel que garantiza una obra exigente. Narrada en clave de suspense la serie recrea la Sevilla del siglo XVI para mostrar conflictos como el poder, la religión, la política, que sacarán las miserias de la condición humana. Una serie que dialoga con el presente y que pretende ser algo distinto. El estreno está previsto para el último trimestre del año.