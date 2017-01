¿Ha sido el último capítulo de la cuarta temporada de 'Sherlock' el final de la serie?

La serie 'Sherlock', creada por la BBC e interpretada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman entre otros, ha llegado hoy al final de su cuarta temporada. A diferencia de capítulos finales anteriores, en esta ocasión no ha concluido con un 'cliffhanger' (final en forma de suspense). ¿Ha sido un cierre redondo para dar por finalizada la serie del mejor detective del mundo?

Sus guionistas, Steven Moffat y Mark Gatiss, han explicado lo siguiente en una entrevista dada al portal Digital Spy: "No estamos planeando que sea el final de la serie, pero podría ser, es posible y podríamos terminar ahí", explica Moffat. Añade además que no podían haberla concluido en temporadas anteriores porque los finales siempre lanzaban alguna incógnita, no como este.

La cuarta temporada de 'Sherlock' se ha centrado sobre todo en la parte personal del detective, profundizando en sus problemas y cerrando una etapa de su vida. Con unos episodios algo irregulares en su calidad, por el momento se debe considerar este último capítulo como el cierre de la serie que dio a conocer a Cumberbatch a nivel mundial.