MÁS PEDROCHE

Tiene mañana Cristina Pedroche la oportunidad de demostrar que ella 'sí que sí' que vale, con el nuevo talent que le ha encargado La Sexta. La semana pasada se estrenó con un dato de audiencia bastante raquítico y mucho tendrán que cambiar las tornas para que el espacio no desaparezca inmediatamente de la parrilla. Es esta la segunda vez que la presentadora se pone al frente en solitario de un formato (la primera fue con 'Pekín Express') y la segunda que no logra buenos resultados. Esto la coloca en una posición incómoda. ¿Pedroche sólo tiene tirón cuando conduce las Campanadas y en función del traje que lleve? La pregunta podría parecer reduccionista y algo machista, sino fuese porque es la cadena en la que trabaja la que ha generado un acontecimiento alrededor de cada uno de los vestuarios que utiliza. Y porque ella se deja hacer, porque supongo que nadie le obliga, e incluso lo potencia.

La Sexta decidió estrenar su nuevo programa de entretenimiento lo antes posible para aprovechar la repercusión que seguía teniendo Pedroche, a propósito de su atuendo nocheviejero. No quería que el efecto Campanadas pasase. Pero al parecer no calcularon bien cuánto da de sí el interés que despierta la presentadora y si este se acaba una vez el espectador comprueba cómo va vestida. Pedroche no decepcionó y llevó transparencias en su debut, pero sólo logró retener a 870.000 espectadores frente a los nuevos talentos. ¿Tiene ella la culpa del fracaso del magacín? No lo creo. Pero no le conviene que todo el foco de atracción recaiga sobre ella, porque cuando el resultado no es el esperado se le pedirán responsabilidades. Y fue ella la que comenzó el programa diciendo que una de las principales diferencias entre ese 'talent' y los otros miles que pueblan la programación era su presentadora. Pues no fue suficiente. 'Tú sí que sí', por cierto, fue todavía más insufrible de lo que podría parecer, con unas actuaciones que parecía que habíamos visto mil veces y un jurado poco atractivo. Hará bien Pedroche si empieza a decir 'no' a algunas propuestas para demostrar sus otros muchos valores. Que seguro que sean muchos, más de los que imaginamos y nos dejan ver.