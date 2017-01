Paquita, la abuela de moda en las redes: "tengo 91 años pero no soy gilipollas"

Paquita Martín se ha convertido en todo un fenómeno de moda después de que su intervención este domingo en el programa nocturno del sábado de La Sexta haya corrido como la pólvora en las redes sociales. La anciana, de 91 años, pidió la palabra, como representante de los pensionistas, en La Sexta Noche este sábado 14 de enero, cuando el programa conducido por Iñaki López debatía sobre este tema con el profesor de Economía, José María O'Kean. Y su intervención no tuvo desperdicio. Su intención no fue preguntar sino más bien expresar en voz alta una queja: "Yo no tengo ninguna pregunta que hacer, porque no creo que tenga respuesta, decía Paquita a una sorprendida Andrea Ropero. "¿Por qué tienen que tener las mujeres la pensión más baja que los hombres?", se preguntaba. "Es una mierda", aseguró arrancando el primer aplauso del público aunque no el último.

"No quiero que a los hombres les quiten pensión, quiero que se la suban a las mujeres", dijo la mujer quien aseguró que había trabajado y cotizado durante 29 años en una empresa metalúrgica. "Lo primero que hay que hacer es dar trabajo a los jóvenes para que suban las pensiones", decía volviendo a arrancar los aplausos del público. Pero aún tenía más que decir y llegó incluso a arrebatarle el micro a Ropero para poner la guinta final a su intervención:"Tengo 91 años pero no soy gilipollas". Acto seguido el público estalló entre risas y aplausos. Su intervención fue corta pero aún persiste y se comparte en las redes sociales.