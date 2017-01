La broma pesada de Juan y Medio a una mujer que se quedó dormida en directo

Eloísa acudía como invitada al programa de Juan y Medio de canal SUR para buscar pareja. Mientras esperaba su turno la mujer se quedó dormida en plató y el popular presentador aprovechó para gastarle una broma. El vídeo, subido al Facebook de Canal Sur, acumula más de 3,6 millones de visualizaciones y más 87.000 compartidos.

El presentador se percató de que Eloísa estaba dormida y en ese momento hicieron sonar a una nana. Juan y Medio empezó a hablar en voz baja: "No nos podemos reír. Esto sucede más de lo que nos creemos, porque mucha gente no duerme la noche anterior", dijo. "Cabe la posibilidad de despertarla... O no. Mejor quitamos las luces, vámonos todos", añade el presentador. Eloísa se despierta sobresaltada y preguntando: "¿Me habéis sacado dormida en televisión?".

En ese momento, Eloísa explicó que tuvo problemas para dormir la noche anterior y se acabó tomando unas pastillas. Era la segunda vez que la mujer aparecía en el programa.