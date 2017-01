Vídeo: Así dejó Andreu Buenfuente en ridículo a un invitado a su programa Late Motiv

Parecía que iba a ser una entrevista más, pero acabó siendo un auténtico show. Andreu Buenafuente recibía en el plató de Late Motiv la visita del psicólogo y escritor Rafael Santandreu, que acudía a presentar su nuevo libro, 'Ser Feliz en Alaska'.

Pero, antes de empezar, el veterano presentador comentó l o que le había pasado antes del programa: «Nunca antes nadie me había mandado toda la entrevista hecha, con sus preguntas y sus respuestas... Estoy deseando que me digas por qué lo hiciste».

A lo que Santandreu contestó: «Lo hacemos porque los periodistas hacen muy malas entrevistas. A veces hacen unas preguntas que uno no quiere responder. Mi pasado como profesor universitario me lleva a darles las preguntas y las respuestas».

Buenafuente no se contuvo: «Confirmamos entonces que eras un profesor repelente», contestó irónicamente. Y continuó: «¿Sabes lo que va a pasar? No la vamos a usar. La vamos a tener aquí, por si acaso», explicó el presentador señalando el formulario. «Imagina que cada invitado trae la entrevista hecha... ¡Me sustituyen por una máquina y me quedo sin trabajo! Ya no sería feliz... Y compraría tu libro. ¡Ah! Todo era un plan», bromeó.

Después de eso, la conversación siguió en un tono divertido y sin más sorpresas aunque al finalizar Buenafuente se reservó un último as: “Para la próxima, ya sin formulario. Confía en mí, confía en nosotros”.