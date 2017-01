Las redes cargan contra ¡Ahora Caigo! tras su polémica decisión de no dar los 100.000 euros del premio

El programa de Antena 3, Ahora Caigo, vuelve esta semana a ser noticia. Eso sí, esta vez no por el escaso conocimiento de Historia de sus concursantes, sino por la propia dirección del concurso. Y es que las redes están que arden después de que un concursante acertara la respuesta en el último segundo y no se la dieran la respuesta por válida por pronunciar mal la palabra.

Sin embargo, ese fue la guinda de las quejas, ya que desde el inicio los telespectadores y usuarios de redes sociales se dieron cuenta que algo raro estaba ocurriendo en el programa. Jesús, que es como se llamaba el concursante, tenía preguntas más complicadas que sus rivales y de este hecho se percató el público y lo comentaba en Twitter de manera natural, hasta que llegó la guinda del programa, que sucedió cuando Jesús llegó a la pregunta que le reportaría 100.000 euros.

"¿Qué oscarizada actriz debe su nombre artístico a su tendencia a tirarse pedos?".-Esa fue la pregunta y tras un momento de reflexión, Jesús dijo Goldberg y con la bocina casi pitando, gritó "Whoopi Goldberg". Arturo Valls le respondió con un "¡sí!", dando por buena la contestación y provocando el aplauso del público presente. No obstante, poco duró la alegría de Jesús y de la audiencia, porque rápidamente Arturo Valls comenzó a poner algunas pegas. "Vamos a ver, porque si has ganado, has ganado por un pelo", afirmaba Valls que en ningún momento mencionó la manera de pronunciar el nombre de la actriz norteamericana. El presentador dio paso a la moviola de la contestación del participante y tras revisarla señaló: "Atención, qué fuerte, macho, porque estás en tiempo, pero aunque antes has dicho bien el apellido aquí hemos oído 'bolder', con lo cual la respuesta es incorrecta".

Jesús se quedó sin los 100.000 euros del premio, pero a cambio se llevó el apoyo unánime de las redes sociales que estuvieron de su lado y que han cuestionado la decisión de Ahora Caigo para evitar darle el premio.