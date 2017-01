«Falta riesgo en las series»

Mientras Antena 3 termina de construir su 'Catedral del Mar', que aún no tiene fecha de estreno, TVE ya ha empezado a edificar la de Santiago de Compostela. La trama de 'El Final del Camino' (estreno esta noche, a partir de las 22.30 horas) arranca en el año 1075, cuando se están poniendo las primeras piedras del templo gallego. Reina en León Alfonso VI El Bravo, el conquistador de Toledo, y monarca que interpreta Asier Etxeandia (Bilbao, 1975), al que acompañan en la ficción Antonio Velázquez y Begoña Maestre, además de un centenar de actores y 500 figurantes. Etxeandia, que aún saborea el éxito del diseñador Raúl de la Riva, en 'Velvet', y el resto del equipo han rodado en localizaciones de Pontevedra como Lalín y Silleda. La serie es una coproducción entre TVE y TVG, que la estrena también hoy pero doblada al gallego.

Alfonso VI fue un rey controvertido, ¿cuál es su conclusión?

No hay conclusión porque no hay datos fidedignos de ese periodo de la historia, es una época salvaje, todo barro, sangre y hierro. Así era España, aunque España ni existía todavía. Así que al final es maravilloso porque nunca vas a poder hacerlo totalmente fiel, siempre hay una ficción. Además un actor nunca debe juzgar a su personaje, sea un hijo de puta o alguien bueno, pero a pesar de que Alfonso VI solo ansía el poder se le admira, porque ser rey es algo superior. No soy monárquico, pero me gusta eso.

«Creo que esta profesión se hace por amor y nada más»

Reina junto a Costanza de Borgoña.

No se aman en absoluto pero son un equipo político. En aquella época se casaban por interés y la reina ejerce su rol a la perfección y yo también con ella. Nunca se demuestran cariño pero tienen un pacto de honor, juntos tienen que mantener el poder.

¿Se siente el peso de la historia al interpretarlo?

Cuando un personaje te toca mucho o crees, como en este caso, que es decisivo, sientes una presión que te deja los huevos de corbata, y aquí lo he sentido.

¿Ha cambiado su concepto de monarquía haciendo de rey?

No, la monarquía me parece muy bella a nivel histórico y como proceso. Otra cosa diferente es que yo no entienda el servicio que hace en la actualidad.

¿Es una serie histórica más?

Eso lo vas a decidir tú viéndola, para mí es como un hijo y no puedo valorarla objetivamente.

Sí que tiene elementos de 'Los Pilares de la Tierra', la novela de Kent Follet...

Y de 'Juego de Tronos'. Creo que es una época muy interesante, algo que busco mucho en el cine porque soy muy fan.

En 'Alatriste' (Telecinco) se criticó la claridad y la falta de suciedad, que no estaba acorde con la época...

Un actor nunca sabe hasta el final lo que han hecho con su trabajo. Solo sé que 'Alatriste' no tenía esa falta de suciedad al principio porque la viví muy de cerca. Aitor Luna (protagonista de 'Alatriste') es como mi hermano y sé que sufría con todo ese proceso. Se transformó porque a la cadena le interesó, y al fin y al cabo trabajamos para otros.

Usted es un actor que goza de buenas críticas. ¿Se considera mejor que otros?

En absoluto (risas), no te voy a decir lo que me considero porque te asustarías y no tiene nada que ver con lo que seguramente se ve. Creo que esta profesión se hace por amor y nada más.

¿Las series viven tan buen momento como se dice?

En las series hay oportunidades, pero nos falta riesgo. En este país ha estado haciendo series la gente que no tenía ni idea de hacerlas, solo quería el beneficio. Ahora con el boom de la HBO se han dado cuenta de que para tener un buen material hay que ir en contra incluso de lo que crees que te va a dar audiencia, romper las normas. Ahora empezamos a empaparnos un poco de esto y está entrando gente joven a manejar este mundo.

¿Acabó satisfecho del directo de 'Velvet'?

Me lo pasé muy bien. Fíjate que pensé que me iba a poner muy nervioso y lo que ocurrió es que tenía un ataque de risa intenso, como un niño pequeño, hiperventilando. ¡Menudo experimento!