TOCA DEMOSTRAR

Con Telecinco tocada pero no hundida comienza hoy el año televisivo. Antena 3 despidió 2016 ganando la batalla a su cadena rival en el mes de diciembre y ha empezado enero con una ligera ventaja. Le tocará al canal de San Sebastián de los Reyes demostrar ahora si su victoria ha sido un espejismo o ha tomado el podio y no piensa soltarlo de ninguna manera. Se presentan unos meses en los que unos cuantos programas, presentadores y géneros televisivos habrán de probar su fortaleza o su capacidad para atraer a los espectadores. Nada ni nadie es invencible. Y si no que se lo pregunten a Jorge Javier, otrora acaparador de audiencias millonarias, y que en los últimos meses ha visto cómo su 'Deluxe' era aplastado por 'Tu cara me suena' y su aventura en 'Gran Hermano' no cumplía las expectativas previstas.

Precisamente este formato es el primero que se ha puesto a prueba. Después de una edición 17 con anónimos que ha pasado con más pena que gloria, la llegada de los famosos a la casa servirá para confirmar o no si el invento de Guadalix sigue siendo potente. También Bertín Osborne (después de dos semanas cuyas malas audiencias se pueden disculpar por las fechas festivas) está en el punto de mira por si sus entrevistas han dejado de entusiasmar tanto como lo hacían. A Luján le ha tocado someterse al juicio popular con un nuevo espacio para encontrar el amor. ¿Hay tanto Cupido por ahí fuera? Veremos.

A Cristina Pedroche le llega el turno mañana para demostrar que interesa más allá de por el vestido que lleva. Conduce nueva propuesta en La Sexta, que trata de hallar talentos. ¿Quedan en este país? También deberá ser demostrable. ¿Continúan gustando las series españolas? La audiencia tiene la última palabra. El año pasado sólo triunfaron títulos veteranos. ¿Hay espacio para otras ofertas? 'Sé quién eres' y 'Pulsaciones' tendrán que convencer. Las tardes de Cuatro marcan mínimos por culpa de los selfis. ¿Tiene plan alternativo el canal rojo? Los tronistas de Telecinco tampoco pasan su mejor momento. ¿Hay vida más allá de las mujeres, hombres y viceversa? No me respondan ahora. Háganlo después de la publicidad.