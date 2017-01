Apuntes para una teoría del amor

UNO

Termino de ver la estimulante serie ‘Love’ creada por Judd Apatow, Lesley Arfin y Paul Rust y no puedo dejar de preguntarme ¿por qué no se hace una serie similar en España? Tan afín como es la producción española a las comedias y a las relaciones entre distintos sexos no se comprende demasiado. Y, claro, uno desearía que por aquí aflorase el ingenio de una comedia romántica como ‘Love’, imprevisible, libre, despojada de prejuicios, que hace variaciones sobre las relaciones entre hombres y mujeres rascando en sus miedos y flaquezas, que sabe reírse de sí misma y del entorno en el que se concibe, que derrocha ingenio sin ponerse por encima del espectador, que se reinventa en situaciones conocidas por cualquier persona. ¿Para cuándo una serie de estas características por estos lares? ¿Es talento lo que hace falta o riesgo y claridad mental por parte de las televisiones?

DOS

‘Love’ se centra en dos personajes muy concretos llenos de inseguridades a los que asusta la soledad. Mickey (Gillian Jacobs), directora de un programa de radio, autodestructiva, alcohólica, adicta al sexo y que vive en un estado de rebeldía constante; y Gus (Paul Rust), profesor de rodaje de la serie de brujas ‘Wichita’, que aspira a ser guionista, que compone con sus amigos música para los títulos de crédito de películas que no la tienen. El primer episodio, ‘El comienzo’, plasma la situación de ambos personajes y la ruptura con las parejas que tienen. Ella mantiene una relación tóxica y adictiva con un tipo inmaduro, drogadicto, que vive con su madre y que solo busca sexo. Él aparentemente tiene una relación estable, vive con su novia de años, pero un día ella le dice que se acuesta con otro, que es un falso, un reprimido y terminan rompiendo. En el final del episodio Mickey y Gus coinciden en una escena bastante lograda. A partir de aquí el ingenio y lo imprevisible comienza a aflorar con la misma naturalidad con la que esta ficción muestra las aspiraciones, nervios, terrores de dos personas que empiezan a conocerse en momentos inestables de sus vidas.

TRES

Los largos travellings de ‘Un día largo’ (episodio 2) en el que los personajes se conocen define algunas de las mejores características de la serie: el uso del tempo equilibrado entre los silencios y los diálogos de Mickey y Gus; la naturalidad de las situaciones que se integran orgánicamente en la narración; el cuestionamiento de las representaciones que hacen del amor la música y el cine; las dobles lecturas y significados de lo que vemos en el encuadre; la puesta en escena como prolongación de la psicología de los personajes. Por ejemplo, en ‘La magia’, el episodio 7 dirigido por Steve Buscemi, se plantea la primera cita reinventándola con bastante retranca, siempre con sobreentendidos, con conexiones que funcionan hasta en varios niveles al mismo tiempo.

CUATRO

El egoísmo de esta sociedad individualista está muy presente en ‘Love’. Es un logro poco habitual en las series, aparece como un elemento latente, generando conflictos sin hacerlos explícitos. Un rasgo conseguido de esta ficción y que casi nunca se destaca. También la fragilidad de las relaciones en un mundo que mercantiliza las emociones y el amor. El teléfono móvil como apéndice indispensable de las personas en la comunicación. Sin él los personajes se sienten desnudos. La capacidad para poner el acento en detalles cotidianos y procesos conocidos por todos de una manera ingeniosa y aguda si resultar en ningún momento forzado. El humor es el que hace posible revelar la otra cara de esta situación: el sufrimiento. A la vez, ajusta cuentas con distintas personas de la industria del cine, trivializa y se ríe de su relevancia.

CINCO

Judd Apatow, que ha revitalizado el género de la comedia analizando las obsesiones, anemias psíquicas y constantes paranoias de la sociedad actual, parte del cine mudo, absorbiendo toda la tradición del género y sus disputas, en el que el personaje con sus defectos y su lenguaje corporal estaban en el primer escalón del funcionamiento de cualquier comedia. Esto es muy perceptible en los personajes que interpretan Paul Rust y Gillian Jacobs. No solo el lenguaje corporal per se, pieza fundamental de ambos (y de la comedia), por supuesto, también, la vestimenta, ella con esas camisas con agujeros, el traje de baño con los vaqueros, él con esa chaqueta de cuero, las lentillas… los tics físicos de ambos, la representación mental y deseos y la realidad final a la que se enfrentan. Mickey y Gus cuestionan prototipos clásicos al tiempo que beben de ellos. No es extraño ver en Mickey a la mujer fuerte que provoca la acción como sucedía en ‘La fiera de mi niña’, pero los mecanismos formales del clasicismo con el mismo canon de belleza hace tiempo que quedaron atrás en beneficio de un naturalismo que muestra los defectos y flaquezas como si se tratara de rayos X. Así, la comedia nos lee por dentro.

SEIS

Como afirmaba el crítico Jordi Costa a propósito de la película de Nicholas Stoller, ‘Paso de ti’, producida por Apatow: «Dentro de unos años, el productor, guionista y director Judd Apatow tendrá un capítulo propio en la historia de la comedia estadounidense: su sello ha vuelto a colocar el género bajo las mesas de disección de la crítica. Su toque se fundamenta en estimular a cada cómico para que articule, module y controle su propio material, al tiempo que se abre un generoso margen para la improvisación como perfecto territorio para el golpe de genio fuera de programa.» Esto se percibe en ‘Love’, en sus guiones bien escritos que dejan transpirar la vida cuando es necesario sin por ello renunciar al humor autorreflexivo con guiños a Harold Lloyd, John Landis, John Hughes…

SIETE

¿Por qué no se hace una serie como ‘Love’ en España?, preguntaba en el inicio del artículo. ¿Por qué las series cómicas españolas recientes pecan de conservadurismo y son incapaces de salir de la fosilización en la que se encuentran? Quizá el director más interesante de la industria audiovisual española en el género de la comedia, Paco León, capaz de transgredir con sus Carminas y de llevar a su terreno un encargo como ‘Kiki, el amor se hace’ sea el único que pueda conseguirlo. Paco León es lo más parecido a Apatow que hay en este país. Solo de un tipo con su agudeza, capaz de darle la vuelta al calcetín del género con normalidad y ser ingenioso podría venir algo diferente. A algunos les parecerá que exagero, pero si Paco León hubiera nacido en Estados Unidos otra comedia cantaría.