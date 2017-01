Vídeo bajo demanda: Así está cambiando la forma de ver televisión en España

PewDiePie o El Rubius cosechan millones de reproducciones en sus canales de Youtube. El último capítulo de 'Juego de Tronos o 'The Walking Dead' es el tema de conversación en la oficina. Si no estás al día o no conoces a alguno de estos personajes, para muchos eres un 'bicho raro'. Los tiempos han cambiado y el vídeo bajo demanda (VOD en inglés) ha reemplazado a la televisión tradicional. Donde antes se escuchaba Canal+ o Antena 3, ahora suena Netflix o HBO.

Los jóvenes han abandonado la televisión y disfrutan de sus vídeos preferidos en sus teléfonos móviles. Los adultos se decantan por las plataformas que les ofrecen cientos de contenidos a solo un clic. El usuario elige qué ver y cuándo hacerlo. No es el formato del futuro, es el del presente.

Aunque han tardado en llegar a nuestro país, los españoles ya no se pueden quejar de oferta: Movistar+, Wuaki, Netflix, HBO y Amazon Prime Video entre otras. El vídeo en streaming (transmisión por Internet) se está instalando en los hogares a un ritmo vertiginoso. Gracias a las aplicaciones que se pueden instalar en las Smart TV, videoconsolas, móviles, tabletas u ordenadores, el usuario puede disfrutar en cualquier momento y lugar de su serie o película preferida. Es más, Netflix o Amazon por ejemplo permiten descargar el contenido que se quiere ver para poder disfrutar de él sin consumir datos.

'7 Años'

'Our Souls at Night'

Hasta el cine está cambiando. Para muestra, la última película en la que interviene Paco León,, o la de Robert Redford y Jane Fonda,, ambas con estreno exclusivo en Netflix.

Manuel Aldana, director de programación de la plataforma Movistar+, señala que en los últimos dos años han “duplicado el volumen de usuarios mensuales que utilizan el sistema, llegando a las 15 millones de descargas y a su instalación en más de tres millones de dispositivos”.

Añade además que “el estudio 'Connected Life' de Kantar TNS publicado hace unas semanas manifiesta que el número de suscriptores de VOD se ha casi duplicado en apenas un año”.

Por otra parte, Yann Lafargue, responsable de comunicación corporativa de Netflix, explica que España se comporta de forma similar a otros países en los que se ha instalado antes el sistema, con una media de consumo de 20 a 30 horas mensuales.

Lafargue asemeja la llegada del VOD con la irrupción del teléfono móvil frente al fijo: ambos convivirán y fomentarán nuevos hábitos. Esta teoría también la confirma Aldana, explicando que la mayoría de televidentes tiende a complementar, más que a reemplazar los servicios de TV tradicional.

Finalmente, otro punto a tener en cuenta en nuestro país es el alto índice de piratería que se da. Pero los dos representantes entrevistados se muestran optimistas. En el caso del de Netflix, este indica que la llegada de su plataforma a algunos países ha reducido notablemente el número de descargas ilegales.

Los datos demuestran que los españoles cda vez ven menos televisión en tiempo real y se decantan por las series o los vídeos en pltformas dedicadas.