Movistar+, Netflix, HBO, Amazon, Wuaki o Filmin, ¿cuál es mejor?

Netflix, Movistar+, HBO, Amazon, Wuaki o Filmin son las principales plataformas de vídeo bajo demanda (conocido también por sus siglas VOD en inglés) que se pueden encontrar en España. La oferta ha ido creciendo, sobre todo en los últimos meses, cuando se han incorporado Amazon y HBO.

Movistar+

Manuel Aldana, director de programación de la plataforma, explica que estamos “ante un modelo más próximo al de la industria de los videojuegos, con diferentes plataformas propietarias y títulos exclusivos”. De hecho, añade que la fórmula va encaminada a ir saltando de plataforma en plataforma según los intereses del cliente, complementando así los contenidos que no se tengan en la televisión principal.

Pero entre tantas opciones, ¿cuál es la mejor? No hay un claro caballo ganador, aunque sí hay algunos más favorables que otros dependiendo de qué busque el espectador.

Todo en uno, sin complicaciones: Movistar+

Movistar+ toma el relevo de Yomvi y ofrece una experiencia que aúna cine, series, fútbol, deportes, canales en directo y servicios de telecomunicaciones. Gracias al asentamiento que la empresa tiene en nuestro país ha logrado hacerse con el trono del vídeo bajo demanda en España. Además, hasta la llegada de Netflix o HBO, Movistar+ era la única forma legal de poder seguir las principales series americanas al día.

En la actualidad, la plataforma continúa sus acuerdos para seguir emitiendo las principales series, aunque muchas ya no son exclusivas. 'House of Cards', 'Juego de Tronos' o 'The Walking Dead' son solo algunas de las principales ofertas que se pueden encontrar. Con más de 6.000 títulos en su haber, Movistar+ es la propuesta que mejor se adapta a aquellos que quieran tener acceso a una gran variedad de contenido de distintas plataformas, además de a varios canales propios o fútbol. Su precio parte de 42€ según el pack que se quiera contratar.

Las series de moda: HBO

'Juego de Tronos', 'Westworld' o 'Los Soprano' tienen dos cosas en común: se han convertido por méritos propios en series de las que todo el mundo habla y las tres pertenecen al canal HBO. A finales de noviembre de 2016 desembarcó en España la plataforma de vídeo online ofreciendo un catálogo de más de 500 títulos.

Como curiosidad, además de series propias cuenta con otras ajenas, como son 'Predicador', 'DC´s Legends of Tomorrow', 'Supergirl' o 'El Exorcista'. Cada capítulo llega a España en inglés horas después de su emisión en EEUU y algunos días más tarde en castellano. El precio de la suscripción es de 7,99€ mensuales y ofrece la posibilidad de disfrutar de la plataforma en dos dispositivos de forma simultánea. Aquellos que quieran estar al día con las series de moda, tienen en HBO su mejor opción.

El buque insignia: Netflix

Netflix era para muchos la plataforma de vídeo bajo demanda por referencia. Su buena acogida en EEUU así como en el resto de los más de 190 países, era sinónimo de que el sistema funcionaba bien. Series como 'House of Cards' ya habían dado el salto a nuestro país gracias a Movistar+ y ahora llegaban en todo su esplendor. Aun así, por tema de derechos exclusivos, la cuarta temporada de esta aún no se ha podido emitidr.

'Daredevil', 'Jessica Jones' o 'Luke Cage' son las apuestas propias de la plataforma para el Universo Marvel, pero en Netflix se pueden encontrar un gran número de series propias, documentales y hasta películas, como la última de Paco León, '7 años'. Por norma general, las creaciones de Netflix son sinónimo de calidad. El precio de su suscripción varía en función del número de dispositivos y resolución, yendo desde los 7,99€ (SD y 1 dispositivo) hasta los 11,99€ (4K y 4 dispositivos). Una apuesta segura para todos los gustos con sus más de 2.000 títulos en oferta, donde destacan sobre todo las series.

El mejor precio: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video acaba de llegar a España y aunque su oferta de títulos aún es escasa, hay algunos como 'The Man in the High Castle', 'The Grand Tour' o 'Mozart in the Jungle' que son muy recomendables. Pero el gran aliciente de Amazon Prime Video es su precio: gratuito para los usuarios de Amazon Premium.

Quienes no dispongan de una cuenta en el gigante de Internet pueden hacerse con ella por 19,95€ anuales, beneficiándose del resto de ventajas que aporta. Aunque ahora mismo aún tiene que crecer en catálogo en nuestro país (en EEUU tiene m´ de 7.000 títulos), la opción X-Ray (ver en tiempo real información o curiosidades sobre los actores o la serie) así como su reducido precio, la convierten en una propuesta a tener en cuenta.

Videoclub a la vieja usanza: Wuaki

Wuaki es una de las primeras plataformas de vídeo bajo demanda que nacieron en España. En su haber tiene más de 2.500 títulos y cuenta con una diferencia frente al resto: se pueden alquilar novedades de forma individual.

Quienes prefieran pagar un precio mensual y disponer de una serie de títulos gratuitos, tienen también opción de ello por un coste de 6,99€. Aunque plataformas como Netflix o Movistar+ le han comido terreno, Wuaki continúa manteniéndose como una propuesta ideal para consumidores esporádicos que quieren pagar solo por el contenido que desean ver en el momento.

Para los más independientes: Filmin

Al igual que Wuaki, Filmin es una de las plataformas de VOD más veteranas de nuestro país. Aunque han ido saliendo muchas nuevas, como ya se ha visto, su esencia nunca ha cambiado: centrarse en el cine independiente. De esta forma ha conseguido hacerse con más de 10.000 títulos, la gran mayoría en V.O.S.E.

Su precio va desde los 8€ mensuales hasta los 75€ anuales y permite comprar títulos recientes (Filmin Premier) en forma de vales canjeables. Su gran oferta de películas, series, documentales y musicales independientes la convierten en la ideal para el que le guste el cine no comercial.