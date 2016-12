Canal Sur inicia en Málaga el casting para el nuevo concurso 'Aquí, como en casa'

Canal Sur Televisión inicia este miércoles y jueves en Málaga y Sevilla el casting para seleccionar a los participantes en el nuevo concurso 'Aquí, como en casa' que se pondrá en antena el próximo mes de enero producido en colaboración con Secuoya Contenidos.

Según informa la RTVA en un comunicado, se trata de un concurso que pondrá a prueba la sintonía y complicidad de parejas formadas por un niño y un adulto con relación familiar como tíos y sobrinos, abuelos y nietos, padres e hijos o padrinos y ahijados.

Para concursar, desde el programa se ha habilitado un número de teléfono (955440039) en el que los adultos pueden facilitar sus datos (nombre, edad, teléfono, lugar de residencia y con quién quieren acudir) y una aplicación informática (comoencasa.canalsur.es) donde los aspirantes pueden colgar sus propios vídeos de presentación.

Tras este requisito previo e imprescindible, los aspirantes serán citados el 28 y 29 de diciembre en Málaga y Sevilla, respectivamente, para llevar a cabo la selección final de las parejas concursantes, cuatro por programa.

La participación está abierta a niños de 7 a 11 años y adultos de toda Andalucía. Según la organización, se buscan "niños muy expresivos, simpáticos, con grandes dotes de comunicación y no hace falta que tengan ningún talento especial", ya que no se trata de un "talent-show y no van a cantar ni bailar, sólo a demostrar complicidad con su pareja de juego".

El programa, que comenzará el rodaje en las próximas semanas, será una de las principales apuestas de Canal Sur para su prime time de la temporada y tendrá como presentador a por Miguel de Miguel, uno de los rostros más queridos de Canal Sur, protagonista de series como "La esclava blanca" o "Arrayán", y con el que los espectadores de la cadena andaluza se tomarán las uvas este 31 de diciembre.

Según la RTVA, 'Aquí, como en casa' será el "concurso familiar" por excelencia: los concursantes deben tener una relación de parentesco entre sí, el premio está concebido para ser disfrutado en familia, y sus contenidos están pensados para reunir a todos los miembros de la unidad familiar frente al televisor de casa. Para ello, en cada edición cada pareja se enfrentará a juegos tradicionales que perseguirán generar momentos entrañables y llenos de simpatía.