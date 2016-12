¿Quién dijo que el matrimonio es el modelo de vida perfecto?

«¿No hay una manera de hacer esto sin abogados?», pregunta Frances (Sarah Jessica Parker) a Robert (Thomas Haden Church). Hacer esto equivale a divorciarse. ¿Se puede hacer realmente sin abogados o la sombra del divorcio saca lo peor de las personas? La serie de HBO creada por Sharon Horgan plantea las diferentes opciones de un matrimonio con hijos preadolescentes al que el peso de los años ha erosionado.

Las dos primeras escenas del piloto ya definen la situación de los personajes. El desgaste de haber pasado años juntos y haberse distanciado sin conocer muy bien los motivos. O, tal vez, de esconder o dejar correr esas razones bajo el peso de la costumbre. Cada episodio pondrá en cuestión algún elemento de la pareja: esa postura existencial que tiene que ver también con el propio género. La escena del cumpleaños de Diane (Molly Shannon), radiografiada con un patetismo mordaz, es la que ‘abrirá’ los ojos a Frances: «¿Cómo se pasa de ser un matrimonio feliz a querer cargárselo?» Precisamente, ‘Divorce’ pone el acento en la descomposición de un matrimonio de clase media cuando salta la liebre del divorcio y todo empieza a desintegrarse sin remisión. «Quiero salvar mi vida ahora que aún me importa. Ya no te quiero. Quiero el divorcio», espeta Frances a Robert.

Frances quiere sentirse de nuevo viva, por eso tal vez tiene un amante, por eso busca otra salida frente a la monotonía, frente al irremediable paso del tiempo. En este sentido, lo que de verdad pone de manifiesto es la crisis de los cuarenta de Frances. Mientras las mujeres buscan los hombres se acomodan, parece apuntar. La ficción creada por Horgan refleja en ocasiones con acierto las diferentes perspectivas y prioridades de hombres y mujeres, las distintas sensibilidades, las flaquezas y debilidades de unos y otras, mediante la comedia dramática que logra mantener la media voz, no acelerarse ni caer en estridencias. El tono caustico funciona casi siempre porque no se excede, sabe equilibrar los dardos ácidos que tira.

Situaciones cómicas

La fuerza de ‘Divorce’ no radica en la innovación ni en tratar de ser novedosa en el argumento, sino en sacar punta a aquello que hoy en día ya es común. Se nutre de algunas situaciones cómicas para sacar miserias de las conductas humanas. Algo habitual en el género. De hecho, en un proceso tan largo prima el desgaste y la empatía que podrían profesarse los personajes termina por hacer boom. La custodia de los hijos y usarlos como arma arrojadiza pese a que no se quiera, la manutención, las lagunas o ciertos prejuicios de la legalidad planean por la serie a veces con naturalidad y otras transitando el artificio. Quizá el juego entre el aire trivial y la pretendida agudeza de la disección de esta pareja no siempre se complemente, como si sus piezas chocaran contra una viga de metal, como si el supuesto peso emocional de la historia se diluyera sin lograr sus objetivos.

A lo mejor lo que sucede en ‘Divorce’ se reduce a una de las preguntas que se hace la escritora Lucia Berlin en uno de sus cuentos: «¿Qué es el matrimonio, a fin de cuentas? Nunca lo he sabido muy bien».