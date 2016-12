Alberto Rodríguez. De Alfred Hitchcock a ‘The Wire

Narrador impenitente. Cinéfilo. Conversador. Generoso. Humilde. Alberto Rodríguez no podía escapar al funcionamiento propio de las cosas. De ahí que con otros amigos sevillanos que deseaban hacer cine en los años noventa formaran el Colectivo Cinexín. Y de ese deseo por hacer una película fuese como fuese, se marcharon a Londres a rodar ‘El factor Pilgrim’ con 18.000 euros de su bolsillo. De aquella película moderna y libre, que hoy resulta incluso más vibrante que entonces, a lo que es hoy Alberto Rodríguez, han pasado casi dos décadas y siete películas. Tiempo que le ha servido para afianzar y perfeccionar su estilo; para ganar el Goya por ‘La isla mínima’ (2014) y otros muchos premios; para confirmar el talento que ya se intuía desde que codirigió su primer corto (‘Bancos’) con Santi Amodeo. Pero lo más importante, aquello que lo movía sigue igual, intacto, no solo la ilusión por hacer películas, por contarlas de la mejor manera posible, también el grupo con el que empezó, con el que desarrolla la creatividad y las aspiraciones artísticas. En estos momentos se encuentra en los preparativos para el rodaje de ‘La peste’, una historia de época que produce Movistar Plus. Un nuevo reto. Y con esta excusa nos revela las que considera sus series favoritas, ya sea por un valor emocional o nostálgico, o porque representan para él un retrato de este mundo frustrante.

‘The Wire’ (HBO: 2002-2008)

“Me parece gigantesca. Es un enorme fresco sobre el fracaso de una sociedad entera que no funciona. Sobre los mecanismos que hacen que todo siga en marcha a pesar de que todos somos conscientes del fracaso. Francamente me parece la mejor serie que he visto nunca.”

‘Búscate la vida’ (FOX: 1990-1992)

“Es una de las comedias más locas y surrealistas que he visto nunca. La vida de Chris Peterson estaba llena de chistes y gags maravillosos.”

‘Alfred Hitchcok presenta’ (CBS: 1955-1965)

“Era una serie irregular con capítulos mejores y otros peores pero pienso que hay unos cuantos que son obras maestras. Creo que luego se han hecho unas cuantas series con el mismo molde.”

‘Curro Jiménez’ (TVE: 1976-1978)

“Era un niño cuando la emitieron por primera vez, reconozco que no he vuelto a verla, pero me encantaba. Supongo que por razones sentimentales debe estar en todas las listas de los espectadores de mi generación.”