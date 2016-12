Si hay un rostro que vamos a ver estas navidades en TVE es el de Roberto Leal (Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1979). El presentador habitual de 'España Directo' vuelve a conducir el Sorteo de la Lotería de Navidad (hoy, a partir de las 8.00 horas) junto a Sandra Daviú, en Nochebuena estará al frente de 'Telepasión', la gala que ha preparado la cadena pública, y el día cinco de enero, retransmitirá la Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid con Marta Solano. «Estoy en casi todo menos en las uvas».

Estas navidades se le va a ver mucho en TVE.

Estoy en casi todo menos en las uvas. Muy contento porque es una época preciosa para trabajar, todo es muy cercano y familiar. Además a mí me encanta la Navidad. Ya había presentado antes el Sorteo de la Lotería y la Cabalgata de Reyes, pero ahora voy a hacer el 'hat-trick' navideño con 'Telepasión' junto a Berta Collado en Nochebuena.

«No creo en los números bonitos y feos. El único bonito es el que toca»

Se va a perder las cenas familiares.

Este año me he traído a Madrid a toda mi familia desde Sevilla y mi mujer ha hecho lo mismo con la suya de Barcelona. Vamos a pasar las fiestas todos juntos.

Hoy volverá a estar junto a Sandra Daviú presentando el sorteo.

Para mí Daviú es muy importante, hemos trabajado muchos años juntos en 'Espejo Público' (Antena 3), y poca gente se acuerda pero ambos empezamos como reporteros en 'España Directo' en 2005. Siento que tenemos un 'feeling' especial, me da seguridad hacer el sorteo con ella.

¿No temen un 'Gordo' madrugador?

Cuando ambos hicimos la Lotería en 2014, la única vez que hemos coincidido en esto, salió 'El Gordo' más tardío de la década. Ya sabes que cuanto más tarde salga mejor para todos, más audiencia y más emoción. Y tengo la sensación de que esta vez va a salir tarde también.

¿Cuánta lotería juega este año?

Este año he comprado menos, aunque llevo unos cuantos décimos. Con eso de que voy a presentar me pasan los décimos por la espalda (risas). Y si me dicen de compartir uno, prefiero que ni me enseñen qué número es, por si toca.

Nunca revela su número favorito, por si se agota.

No creo en los números bonitos o feos; el año pasado salió el cero y nos quedamos un poco locos. Fue muy gracioso. El único número bonito es el que toca.

¿Es un mito aquello de que la Casa Real juega el cero?

Es una leyenda urbana que se cuenta mucho, no sé si en su día lo era pero hoy lo puede jugar cualquier persona.

Y pasado mañana, estará en 'Telepasión'.

Está feo que yo lo diga pero ha quedado de película. No solamente por la factura, sino por cómo se han entregado los compañeros que han participado en los 'sketches', sobre todo los compañeros de Informativos, que son los que más me han sorprendido, se han quitado de encima el corsé y algunos cantan y bailan tan bien que podrían estar en Broadway.

Si de pequeño le cuentan que va a estar ahí, no se lo cree.

Lo pienso y me entran escalofríos porque cuando lo vives no te planteas la repercusión que tiene.

¿Para cuándo las Campanadas?

Eso sí que cuando estudiaba la carrera me lo planteaba, pero como un sueño. Ojalá me lo ofrezcan algún día, lo haría con muchísimo cariño e ilusión, pero lo de este año ya es para enmarcarlo.