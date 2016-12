La gente que sale en la televisión es como de la familia. Incluso el actor porno Nacho Vidal. No necesariamente por las películas sino por su participación en 'Supervivientes'. Cuando la gente que es como de la familia te cuenta cosas de la suya (por ejemplo, que su hija es transexual), la escuchamos de manera más atenta que si nos hablan de desconocidos, como pasó con el documental 'El sexo sentido'. En su próxima portada, 'National Geographic' publica la foto de una niña transexual. Avery Jackson, que tiene nueve años y es de Kansas City, no es sólo la primera niña transexual que sale en la portada, es la primera transexual. Con 80 entrevistas a niños de todo el mundo, la publicación ha dedicado el número a explorar «los aspectos culturales, sociales, biológicos y personales» de la identidad de género. Según la editora, Susan Goldberg, la intención es «ver cómo funcionan los roles de género en todo el mundo, pero también mirar al género como un espectro. Se habla mucho de personas famosas, pero no tanto de personas de a pie».

La portada con la niña es para suscriptores, en la de los kioscos aparecen siete jóvenes a los que se etiqueta según su identidad de género. Jóvenes que podrían ser Elliot Fletcher, el transexual que hace de Trevor en 'Shameless' y de Aaron en 'Familia de acogida' (cito estas porque se emiten en España, al contrario que 'Faking It', donde también sale).

Nacho Vidal estuvo el viernes en 'Sálvame Deluxe' para contar que tiene una hija transexual de nueve años. Como la de esa portada. Compartió que su hijo Nacho ahora se llama Violeta. «Al principio pensaba que era marica y le dije que no pasaba nada, pero después de escuchar lo que ocurría me di cuenta que nada tenía que ver con ser homosexual, sino con sentirse perteneciente a otro género diferente al que había nacido». También dijo que quería donar el dinero cobrado por la entrevista a Chrysallis, una asociación que ayuda y orienta a las familias de menores transexuales.

No es sólo el dinero, es contarlo. Que la gente vea que aquí también hay niños como Shiloh Jolie-Pitt.