«Si hay fallos, nos los van a perdonar»

'Velvet' quiere hacer historia. En la prórroga. Las galerías de moda de Antena 3 bajan la persiana definitivamente esta noche (a partir de las 22.30 horas) después de cuatro temporadas en parrilla, y será en riguroso directo. Una decisión que tiene mucha miga, porque quince minutos del capítulo de hoy, los que corresponden a parte de la boda entre Alberto Márquez (Miguel Ángel Silvestre) y Ana Rivera (Paula Echevarría), se rodarán entre nervios y pura adrenalina por el poco margen de error con el que cuentan, con el triple de operadores de cámara y sonidistas de lo habitual, y en un lugar secreto de Madrid (que no ha sido desvelado por razones de seguridad). Todo pensado para que los espectadores vivan en tiempo real este desenlace. «Este despliegue me pone muchísimo, me apetece. Desde el primer momento en que nos lo propusieron dije que sí, sin pensármelo. Estoy nerviosa y supongo que el viernes estaré atacada tomando Lexatin desde por la mañana, pero lo considero un regalazo. Creo que poder vivir el final de 'Velvet' en primera persona y en tiempo real junto a los espectadores va a ser una conexión tan brutal que cuando acabe el capítulo a ver quién me mete en la cama después (risas)», explica Paula Echevarría, que estará arropada en las escenas finales por el propio Silvestre, Marta Hazas, Cecilia Freire, Javier Rey, Adrián Lastra y Asier Etxeandia que encarnarán por última vez a Clara, Rita, Mateo, Pedro y Raúl, respectivamente.

¿Y si les da un ataque de risa, o de llanto?

Ya hemos llorado en los ensayos Marta, Cecilia y yo. Si hay algún fallo o nos da la risa creo que los espectadores nos lo perdonarían. Desde el punto actoral estamos muy tranquilos, porque después de cuatro años tenemos los personajes muy interiorizados. La gente lo va a valorar mucho, ¿teniendo la serie resuelta, qué necesidad había de jugárnosla? Pues nos la vamos a jugar y el final no va dejar indiferente a nadie.

«Estamos muy asustados porque en los ensayos aún no nos ha salido la secuencia perfecta»

Entre los pocos detalles que ha filtrado la cadena ya se sabe que el final se rodará en un edificio de principios del siglo XX, con 14 cámaras que se usan para retransmisiones en directo traídas de Estados Unidos conectadas a una unidad móvil de 15 metros. Además se utilizarán más de 30 micrófonos, algunos de ellos escondidos en el atrezo. En total 130 trabajadores que habrán de coordinarse en una coreografía medida si no quieren salir en pantalla en directo. Por cierto, a quién le pique la curiosidad por ver este ballet, Antena 3 lo emitirá en 360 grados a través de su web.

El otro rostro en el que estarán puestas todas las miradas esta noche será el de Miguel Ángel Silvestre. El actor se marchó a Norteamérica para rodar 'Sense 8' (Netflix) y después de grabar la última secuencia de 'Velvet' se volverá a marchar para estar en la tercera temporada de 'Narcos' (misma plataforma). «El capítulo que está por venir es mi preferido. Es trepidante, tiene un giro. Es el final que como espectador también quiero ver. Estamos todos muy asustados porque todavía no hemos hecho un ensayo general donde nos haya salido la secuencia perfecta. Además con esto de la despedida, nos tiembla la voz al hablar. Habrá pequeños fallos pero le dará cierta espontaneidad que será muy interesante», asegura Silvestre, a punto de lanzar el que posiblemente sea el penalti más complicado de su carrera.