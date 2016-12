Este es el verdadero final de 'Lo que escondían sus ojos' y que no te han contado

Yo sabía de este tema hace bastante tiempo, ahora visto en capítulos, me parece q la q peor sale es la Marquesa, la ponen como caprichosa, poco cariñosa con sus hijos, detrás del Sr. Serrano, todo el tiempo. A Serrano lo ponen correcto y la victima Carmen. A el Marqués tb lo ponen bien, un caballero, q aguantaba todo, y a la mujer de Serrano tb, la tratan bien, una Señora.

Memoria historica hablan, pues a mi me parece más que interesante esta historia, los tejemanejes, entre militares, falangistas,monarquicos, y que al final Franco hizo lo que el queria, usando a todos. La historia de amor bueno, es lo de menos, me interesaba mas la parte politica.

Yo lo que mas me sorprende es la demagogia que usa los podemitas para meterse con la serie. En Alemania ven el Hundimiento y no pasa nada.

Carmen Díez de Rivera, la hija que tuvo la Marquesa de Llanzol de la relación con Ramón Serrano Súñer, no falleció de cáncer de mama, sino de útero. Los hijos, tanto de la marquesa de como de Serrano Súñer, viven todos menos Carmen, que falleció en 1999. Es comprensible que a ninguno les satifaga ver una serie de televisión contando la relación furtiva que tuvieron sus padres. La serie está basada en el libro que escribió Nieves Herrero, con título homónimo, "Lo que escondían sus ojos". Debo decir que cuando leí el libro me sorprendió porque está impecablemente escrito. Un historia novelada, muy bien documentada. La periodista Ana Romero, escribió las memorias de Carmen Díez de Rivera, que la propia Carmen, enferma ya de cáncer terminal, le dictó durante varios encuentros en su casa. Es la historia propia de un folletín novelesco del siglo XIX: la hija que se va a casar, y no tienen más remedio que decirle que el hombre del que estaba enamorada era su hermano de padre. Carmen, primero se refugió en un convento, después estuvo varios años en Costa de Marfil. También estuvo ingresada en una Clínica de Suiza donde la sometieron a curas de sueño. Cuando volvió a España, se peleó con su madre y ésta la echó de casa. Carmen Díez de Rivera fue una figura muy importante durante los años de la Transición. Dirigió el Gabinete del Presidente Suárez, e intercedió mucho para que legalizaran el PC.