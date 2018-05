Talento artístico al calor de La Térmica Los artistas que han participado en el programa de residencia de La Térmica reúnen sus propuestas hasta el próximo 8 de julio. / SU Los creadores residentes en el centro de la Diputación presentan sus propuestas GLORIA CUEVAS Málaga Viernes, 1 junio 2018, 01:14

Una aproximación a la experiencia del dibujo, una reflexión crítica sobre la manera de ver el mundo desde Europa, la fotografía como instrumento para investigar sobre la representación y la realidad, las fronteras como drama social y problema político, los puertos y los movimientos de los glaciares. Asuntos en apariencia diversos, casi incoxeos, que no obstante comparten la pulsión de sus autores por formar parte del debate artístico a través de sus obras.

Son las propuestas reunidas por los autores seleccionados en el quinto programa de residencia artística promovido por La Térmica. Irene González, Ernesto Casero, Enar de Dios, Marco Moreira, Mirimari Väyrynen y Alejandro Ginés presentan sus proyectos en la exposición que acogerá el centro cultural dependiente de la Diputación Provincial asta el próximo 8 de julio.

El profesor de Bellas Artes de la Universidad de Málaga y artista Carlos Miranda actúa como comisario de la exposición y ayer glosaba el trabajo de los residentes en La Térmica. «Están todos interesados por ser juez y parte de sus correspondientes operaciones estéticas, dentro y fuera de la ficción que es toda obra de arte. Y, entre otras causas, lo consiguen porque, sobre todo, comparten la inquietud de mostrarnos sus procesos performativos», ofrecía Miranda.

Bajando al detalle de cada propuesta, el proyecto de Irene González lleva por título 'El eterno retorno. Una aproximación desde el dibujo' plantea un ejercicio teórico y práctico, cuya finalidad es una investigación continua para poder incluir la experiencia temporal en el dibujo.

Ernesto Casero presenta 'The posthuman protests', a partir de dibujos, collages, pancartas, banderas y elementos escultóricos que giran en torno a las ideas relacionadas con el concepto del poshumanismo y sus valores eurocentristas y colonialistas.

Por su parte, Marco Moreir aúna el dibujo, la escultura y el libro de artista utilizando esencialmente la fotografía. Con él, busca explorar los límites y fronteras entre la bidimensionalidad y la tridimensionalidad, entre representación y realidad. Enar de Dios Rodríguez propone la videoinstalación 'The more complicated the borders', donde reflexiona sobre la idea de frontera en general, y más específicamente sobre el empleo de las tecnologías de seguridad por parte de Europa para intentar dar solución a un problema social.

Alejandro Ginés presenta 'Islas', un recorrido visual por los puertos del mundo. Imágenes cenitales de aeropuertos, puertos marítimos: deportivos y comerciales. Y por último Mirimari Väyrynen estudia en su proyecto 'De post a transit y más allá' circulaciones oceánicas, transformaciones de glaciares y el movimiento global de las masas de aire contaminado en una propuesta que aúna pinturas al óleo realizadas sobre láminas de vidrio frágiles, láminas de acrílica transparentes y pantallas de vídeo colocadas sobre las pinturas.