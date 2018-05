TALAVANTE Y LÓPEZ SIMÓN, A HOMBROS Talavante y López Simón, detrás, salieron ayer a hombros. :: p. a. BARQUERITO Sábado, 26 mayo 2018, 00:11

La segunda corrida que lidiaba Cuvillo en San Isidro fue todavía más golosa que la primera, la del 16 de mayo. Dieron mucho juego las dos, pero en esta segunda vinieron servidos tres toros de particular calidad: los dos del lote de Talavante y el último de todos, un jabonero de mucho motor, pronto, de clara entrega y bravo son. El tercero, que salió lindo y limpio, debió de lesionarse en un recorte de capa, quiso galopar derrengado y perdió las manos al salir de una primera vara. De la amplísima nómina de toros de más de 600 que llevan asomando en San Isidro desde el 9 de mayo, el cuvillo que partió plaza ayer fue casi tan grande como el que más, pero impuso menos que cualquiera: aire bondadoso, pero, rebrincado, tendió a puntear. Tras la segunda vara se celebró muchísimo un quite de Talavante por delantales, tres y media rarísima. A Juan Bautista no le pesó porque se metió con él lo justo. Lo mató de excelente estocada. Al cumplirse la mitad de festejo hizo aparición una copiosa tormenta casi de teatro. Truenos, rayos, centellas y relámpagos, y una manta de agua que no hizo barro pero convirtió el ruedo en un inmenso charco. En esa pista acuática se sujetaron los toros sin perder las manos. Y en una gama de calidades creciente: bueno el cuarto, con el que Juan Bautista se entendió más que bien; mejor aún el quinto, solo que Talavante tuvo que hacer verdaderos equilibrios para no perder pie; y, en fin, el jabonero que no paró y a todo vino, y fue, en bravo, toro de gran nobleza.

Hubo desbandada de tendidos cuando arreció la lluvia, pero gradas y andanadas fueron incansable coro de celebración. Reconocimiento de Juan Bautista, que al segundo intento cobró recibiendo una gran estocada; ligera división de opiniones en torno a la faena de Talavante; y entrega incondicional con López Simón, que había sido cogido feamente dos veces por un sobrero del Conde de Mayalde en su primer turno y casi salió empalado por el cuvillo jabonero en el recibo por mandiles. Las dos faenas de relieve de la tarde fueron la primera de Talavante al excelente segundo y la de López Simón al sobrero. La una se premió con dos orejas en decisión generosa del palco; la otra, de dientes de sierra, con una de petición mayoritaria porque la gente creyó que López Simón había salido herido. Con el público a favor de obra, y otra estocada de fe, López Simón se vio recompensado con una oreja del sexto. Y a hombros los dos toreros, suceso nada común en San Isidro. Una exageración.

Metido en el cartel en sustitución de Paco Ureña, Talavante hizo saber que donaría sus ingresos a una institución benéfica de Extremadura. Por eso lo sacaron a saludar a la boca del burladero al término del paseo. Hubo algunas reticencias, las mismas que censuraron al palco su largueza. Talavante toreó con ambición y garra, pero el toro, vivísimo, se iba tan largo y se venía tan pronto que estuvo pidiendo más gobierno o sosiego a partir del primer cambio de mano. Con ellos, con desplantes o con molinetes de alivio, Talavante remató tandas.

La batalla de López Simón con el toro de Mayalde tuvo, además de asiento y arrojo indiscutibles, momentos muy logrados en el toreo de mano baja y ligado, y hasta su aparente desmayo.