Tadea Lizarbe explora la difusa frontera entre los sentimientos y la racionalidad La escritora navarra, que clama contra las enfermedades mentales, publica 'La ordenada vida del doctor Alarcón' D. ROLDÁN MADRID. Domingo, 3 junio 2018, 00:35

Tadea Lizarbe quería hablar de las 'picaduras'. Pero no la de mosquitos, abejas o avispas, sino de esas pequeñas acciones que cada día irritan, molestan o sacan de sus casillas a la víctima. Pequeñas acciones que, a lo mejor, el 'infractor' no se da cuenta de que las está cometiendo. La escritora pamplonesa (1988) se cuestionó qué pasaría si estas 'picaduras' son realizadas por una persona incapaz de mantener unas relaciones sociales. Así nació el personaje principal de la segunda novela, 'La ordenada vida del doctor Alarcón' (Harper Collins), un doctor muy particular. «Tiene un coeficiente de 160. Es un personaje solitario, que estructura estrictamente sus rutinas, con sus obsesiones y compulsiones, con ciertos rasgos de asperger. Lo vemos en otros personajes al límite de este trastorno en series de televisión, como Sheldon en 'The Big Bang Theory' o 'House'», indica la escritora y terapeuta ocupacional. «Es un aburrido médico de atención primaria, frustrado que sobrevive como puede a su aburrida vida», añade la autora, que fue finalista del Planeta con 'Comiendo sonrisas a solas'.

Pero todo su particular mundo comienza a resquebrajarse cuando gente que conoce muere. Y el doctor Alarcón empieza a dudar de sí mismo, a preguntarse si sufre una enfermedad mental que le hace ser un asesino. «Quería tratar este estigma, que la gente entienda que cualquiera puede desarrollar una patología como esta», dice la escritora, que en la novela intenta que el lector «tenga la oportunidad» de empatizar con un protagonista tan complicado en un thriller. «Pero además, creo que cualquiera va a reconocerse en muchas de sus ocurrencias. Tal vez aquellas que no queramos admitir en voz alta», explica Lizarbe.