Los superhéroes luchan en la Málaga de la Guerra Civil '1937: La toma de Málaga' es el título bajo el que la editorial Carmona en Viñetas publica el cómic escrito por Roberto Corroto y dibujado por Román López-Cabrera JON SEDANO Domingo, 4 febrero 2018, 13:05

No es la primera vez que un superhéroe toma parte en la Guerra Civil Española. A comienzos de la década de 1990, Lobezno luchaba junto a los republicanos y desgarraba, literalmente, al bando nacional. Pero Málaga se había mantenido alejada de esos enfrentamientos metahumanos. Hasta ahora. El guionista Roberto Corroto, el dibujante Román López-Cabrera y la colorista Marina Armengol son los encargados de dar forma al cómic ‘1937: La toma de Málaga’.

La asociación sevillana Carmona en Viñetas lanzó en 2016 el mecenazgo de un cómic que llevaba por título ‘1937: Objetivo Madrid’. En él se recopilaban en un solo tomo tres batallas que habían tenido lugar durante la Guerra Civil (Jarama, Guadalajara y Brunete) con la salvedad de que sus principales protagonistas, eran personajes con poderes.

“La idea era crear una línea de cómics para contar batallas o hechos que habían tenido lugar durante la guerra, pero añadiendo metahumanos para que sean más fáciles de digerir por el público joven”, explica el guionista. Así, tras nacer el proyecto, su creador, Rafael Jiménez, se puso en contacto con Corroto para que ideara un episodio ambientado en Málaga.

Queipo de Llano es el protagonista de varias viñetas del cómic. / Román López-Cabrera

“Ya existía un cómic centrado en la Desbandá, por lo que decidimos contar los sucesos previos. Queríamos ser muy fieles a lo que ocurrió y aunque los lectores no se percataran, detalles como los vehículos, los uniformes o los lugares más relevantes debían estar muy bien reflejados. Por ejemplo, determinar el modelo exacto de unos aviones que aparecen en una viñeta nos llevó más de una semana. Hemos visto vídeos en italiano donde se observa a las tropas por los Montes de Málaga solo con el objetivo de reflejar todo de forma fidedigna”, indica el guionista madrileño afincado en Málaga desde hace 10 años. Detalles como la portada, que se basa en la imagen de un soldado italiano que participó en la toma de la ciudad, sirven de demostración del cuidado trabajo.

“Aunque sea un tebeo con superhéroes, estos no tienen el peso principal de la trama, por lo que sin ellos, la historia seguiría siendo la misma. Es un proyecto pedagógico más que un cómic de superhéroes al uso”, señala Corroto, que ya ha sido invitado a exponer su obra en un colegio de la capital.

Culebra, con estética similar a X-23, es una de las heroínas del bando republicano. / Román López-Cabrera

Así es. Los principales personajes que aparecen en la trama tienen poderes, similares incluso a los de algunos superhéroes clásicos, pero no inciden de forma directa en la historia. Del 3 al 8 de febrero de 1937 Málaga libró una batalla donde participó incluso el Corpo Truppe Volontarie italiano que aquí está compuesto, en parte, por otro grupo de metahumanos. Todos ellos se enfrentan entre sí con situaciones reales como telón de fondo: la Venta Galwey, los mensajes por radio de Queipo de Llano e incluso los textos del poeta Miguel Hernández que se publicaron en ‘La voz del combatiente’ en enero de aquel año.

‘1937: La toma de Málaga’ se publica como un número único, que no necesita de ningún otro para poder ser entendido o disfrutado, aunque algunos de sus personajes aparezcan en otras historias de la línea. De hecho, Corroto explica que por motivos de agenda no cree que su equipo pueda dar continuación al relato, pero arroja luz sobre otros autores interesados en expandir alguna de las tramas que se presentan en el cómic. Con un desarrollo que aúna el estilo americano y europeo, la obra se convierte en una herramienta didáctica para contar a jóvenes, y no tan jóvenes, uno de los episodios más cruentos de nuestra historia.