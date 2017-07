«Cuando subió el IVA, los precios de las entradas no subieron y ahora que baja, quieren que los rebajemos» Escribano, esta semana, en uno de los tendidos de la plaza de toros de la capital. / Paula Hérvele José Carlos Escribano, gerente de la plaza de toros de La Malagueta ANTONIO M. ROMERO Domingo, 30 julio 2017, 00:46

Tras un par de semanas de polémica en torno a la no aplicación por parte de Toros delMediterráneo (empresa compuesta por Simón Casas, Ramón Valencia, Manuel Martínez Erice, Antonio Matilla, José Luis Martín Lorca y José Carlos Escribano), de la reducción del IVA a las entradas para la próxima feria taurina como aprobó la propietaria de La Malagueta, la Diputación Provincial, el gerente del coso, José Carlos Escribano, ofrece su primera entrevista para exponer los argumentos empresariales.

–¿Por qué la empresa no ha aplicado la rebaja del IVA del 21% al 10%?

–Porque no estamos obligado a ello.

–¿Por qué no están obligados si hay una ley nacional que rebaja el IVA a los espectáculos en vivo?

–La ley dice que se baje el IVA pero no dice que se baje el precio. No hay una relación directa entre bajada del IVA y bajada del precio. Es de agradecer que el Gobierno haya sacado esta normativa, que la patronal de los empresarios que nos dedicamos al mundo de la cultura como el teatro o los toros, llevamos ocho años reivindicando, pero no para que bajara el precio de las entradas. Haremos mal los deberes si pensamos que la solución al mundo de la cultura pasa por reducir las entradas en un porcentaje pequeño. Ese no es el motivo de esta reforma del IVA. El motivo es ayudar a las empresas privadas que trabajan en los espectáculos culturales en directo para que tengan una capacidad de rentabilidad suficiente que les permita pervivir en el futuro. Porque si no hay empresas productoras de espectáculos culturales, van a desaparecer y no me gustaría vivir una situación donde no hubiera empresas privadas que se dedicaran a la cultura, porque estaríamos abocados a un totalitarismo con la cultura en manos sólo de lo público.

–Desde diversos sectores no se entiende que siendo la empresa un sujeto pasivo en cuanto al IVA, por lo que la rebaja no les afectaría a sus ingresos, no haya bajado el IVA.

–Cuando se subió el IVA nadie habló de subir el precio de las entradas de los toros o del teatro. Cuando subió un 10% el IVA de las entradas de los toros, nadie pidió la subida, es más la Diputación negó esa subida al entonces adjudicatario de la plaza de toros. Es curioso, cuando subió el IVA no hubo subida de los precios de las entradas y ahora que baja el IVA quieren que las rebajemos. La cultura necesita de ser rentable y en ese sentido esa bajada del IVA hace que los empresarios tengamos más capacidad para dedicarnos a la promoción de la cultura.

–Ha habido plazas, como Santander, que han bajado las entradas aplicando la rebaja del IVA.

–Santander es propiedad pública municipal con gestión municipal. No es equiparable al caso de Málaga, donde nos liga un contrato firmado en febrero, donde se habla de IVA incluido y no se especifica qué tipo de IVA.

–¿No hubiera sido un buen gesto para los aficionados aplicar la rebaja del IVA?

–Nuestro gesto está desde el momento en que en el pliego de condiciones hemos pasado de un 10% a un 20% de rebaja del abono. El gran gesto está en la campaña de promoción y publicidad que hemos puesto en marcha, en facilitar los mejores carteles, en traer las mejores ganaderías y, por tanto, las más caras del mercado. Ahí está el gran gesto que estamos haciendo. Sería populista pensar que porque reduzcamos dos o tres euros una entrada estamos haciendo un alarde tremendo y estamos solucionando los problemas que tiene la tauromaquia. La tauromaquia no depende de una bajada del IVA en la entrada de un 10% sino que los problemas son bastantes más importantes.

«Estamos dentro de la ley»

–La Diputación ha anunciado que pondrá en marcha los procedimientos administrativos que podrían llevar a la rescisión del contrato. ¿temen ustedes perder la plaza?

–No tememos a la ley. Los empresarios serios, sensatos y responsables no tememos nunca a la ley. Y espero que la Diputación tampoco tema a la ley. Hemos presentado un recurso donde exponemos nuestros argumentos jurídicos que esperemos que sean tenidos en cuenta. Sí me sorprende cierta precipitación de la Diputación en tomar esta decisión de aplicar la rebaja. Nosotros desde el primer momento pusimos encima de la mesa una colaboración para ver este tema en profundidad, que no fue atendida, y a partir de ahí hemos presentado un recurso de reposición que suspende la aplicación del acuerdo de la Diputación. Por tanto, Toros del Mediterráneo está dentro de la ley.

–La Unión Taurina de Abonados ha denunciado ante la Junta la no aplicación de la rebaja y apela a un incumplimiento del artículo 16 del Reglamento Taurino, ¿temen que no les den las autorizaciones para celebrar la feria?

–No tememos nada. Entiendo que los abonados quieran ahorrarse un dinero y contra ellos no tengo nada, los respeto. Somos el patito feo de esta película, pero como somos empresarios responsables sabemos de nuestra capacidad legal para defender nuestros derechos. Porque estamos pensando en la tauromaquia a medio y largo plazo.

–Si hubierais aplicado esa rebaja como pide la Diputación, ¿se hubieran visto mermados vuestros ingresos en la feria?

–Por supuesto que sí. Hemos hecho los presupuestos con esta medida porque sabíamos que se iba a aprobar. Si se hubiera retrasado la entrada en vigor de la medida hubiéramos entrado en pérdidas. El presupuesto que hemos trabajado para la plaza de Málaga en 2017 era con una bajada del IVA y por eso hemos apostado claramente por las figuras, por las mejores ganaderías, que son las más cotizadas,...

–¿No está siendo el aficionado el patito feo y el que está pagando los platos rotos?

–¿Por qué? Al abonado no le ha subido el precio de las entradas conforme al IPC, está pagando lo mismo que el año pasado, estamos dando un festejo más, hay un 20% de descuento del abono,... ¿Por qué eso no se pone en valor?

–Hablando de abonados, ¿se ha notado esta situación? ¿Cuántos abonados tendrá este año la feria?

–Este mar de fondo sí está repercutiendo en la venta. El objetivo es llegar en torno a los 2.000 abonados.

–Hay una sensación generalizada de que la nueva empresa no ha empezado con buen pie.

–No tengo esa impresión. Hemos entrado con un gran pie en La Malagueta. Hemos trabajado fuerte para hacer unos carteles muy interesantes y eso hay que ponerlo en valor. Se ha cruzado por medio este tema del IVA, que estamos defendiendo con entereza y responsabilidad, esto no es un capricho, somos responsables y creemos que tenemos la ley de nuestra parte.

–¿Qué esperan de la próxima feria taurina?

–Espero que sea una referencia en mitad de la temporada; que veamos a los toreros que están ahora mismo con mayor fuerza; espero que el público se divierta y Málaga, poco a poco, vaya consiguiendo ese espíritu jovial que siempre caracterizó a Málaga, donde lo que pase en el ruedo llegue al tendido y se valore en su justa medida; y espero que los toros embistan, para eso hemos apostado por las mejores ganaderías.

-¿Por qué no han venido Morante y Ginés Marín a la feria, porque son de la FIT?

–No, para nada. La ausencia de Morante es una decisión propia y personal del toreo tras su paso por Málaga en 2016. Nosotros como empresa hemos intentado abrir la puerta para que viniera pero no fue posible. Y respecto a Ginés Marín cuando fuimos a por él una vez que ya teníamos colocadas a las figuras, tenía las fechas cogidas de antemano y no pudimos encajarlo; pero está en cartera.

–¿Y por qué no ha tenido encaje Juan del Álamo, triunfador de Madrid?

– Así como con Ginés Marín sí hubo intención de traerlo, en el caso de Juan del Álamo al final no nos encajaba en la cartelería.

–Vistos los acontecimientos, ¿Toros del Mediterráneo tiene la misma ilusión que cuando firmó el contrato de gestión de la plaza?

–Sí. Cuando firmamos el contrato dijimos que esta sociedad se ha creado con mentalidad de futuro y de pervivencia en el tiempo; creemos en esta sociedad y por tanto ese espíritu y esa ilusión están intactas.