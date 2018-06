Sónar 2018: Territorio exflamenco

El cante flamenco sigue demostrando que es uno de los sonidos más versátiles y colaborativos que existen, capaz de establecer nexos artísticos entre otros fenómenos musicales de forma creando monstruos cuyo resultado suele ser esplendoroso gracias a un cante que tiene la obligación de ser libre. Precisamente por eso hablar de flamenco puro suele incurrir en una poderosa contradicción. En la primera jornada de la última edición del festival Sónar de Barcelona, tuvimos la oportunidad de comprobar por qué Niño de Elche se ha convertido en el artista más rompedor e inclasificable de la escena nacional, responsable de haber bombardeado el cante y haberlo desplazado a otro lugar. Y lo demostró con la colaboración de quien, junto a Rocío Molina, es actualmente una de las máximas referencias del baile. El espectáculo entre Niño de Elche e Israel Galván no tiene título, quizá sea una manera de poner de manifiesto su cualidad de inclasificable. Ambos artistas han partido de un flamenco de raíces para luego ampliar sus redes hasta la radicalidad y la innovación con un desgarrador espíritu de vanguardia; los dos se han ganado también críticas de algunos flamencólogos más tradicionales que no han sabido, ni querido, comprender la ruptura con la versatilidad que se merece.

Tampoco nos importa porque, desde luego, lo que pasó el jueves en Sónar fue otra demostración radical de poderío del cantaor alicantino en una puesta en escena junto a Galván, que desde el primer momento bailó sobre una tabla de metal, un cajón, entre dos sillas, sobre instrumentos musicales o pateando un bombo para lanzar no solo ritmo, sino también melodía desde su movimiento. El cantaor alternaba versos de Machado y más poesía con silbidos, gritos, ronquidos, tartamudeo, mera respiración y todo tipo de cacofonías. Uno de los momentos más impresionantes se vivió con él cantando sobre una plataforma vibratoria, aprovechando la sacudida para entonar notas. No cabe duda de que algunas partes pueden llegar a resultar irritantes, pero es que la generación del malestar también forma parte de la provocación. Estaba claro que lo que estábamos viendo no era un concierto ni un recital, sino una 'performance' libre y radical que terminó con los sonidos que producía un largo abrazo entre los dos artistas.

Flamenco en la sede de la electrónica

Desde que Paco Contreras recibiera la oferta del Sónar de presentar allí su trabajo que relaciona los verdiales con el fenómeno 'rave' en forma de un profundo y radical espectáculo llamado 'Raverdial', se empezó a tejer una relación profesional entre ambos que continúa hasta hoy mismo, en una edición en la que también está invitada la cantaora (o cantante) Rosalía, que presentará su último trabajo después del exitazo de 'Los Ángeles'. El hecho de que el festival especializado en música electrónica más importante de Europa lleve varios años programando sonidos que provienen del flamenco es especialmente significativo. La responsabilidad de este gesto no recae solo en los directores del festival, sino que es el cante y el baile el que ha reubicado su territorio hasta tomar nuevas formas, pisotear límites que hasta hace poco resultaban insospechados. Y ha sido gracias a talentos personalísimos que han exprimido las posibilidades de la hondura y han diluido las fronteras de manera experimental con resultados que obviamente no tienen que ser para todos los públicos, pero a los que no se le puede negar la valentía de su atrevimiento.

25 años de Sónar

El festival Sónar ha querido celebrar sus 25 años sin melancolía, mirando al futuro y ofreciendo nuevas experiencias en un encuentro que más que un festival de música es un estado de ánimo. Este año la programación ha huido del autobombo y ha programado una selección de grupos de primer nivel (LCD Soundsystem, Gorillaz, Thom Yorke), representantes de la música de baile actual (Agoria, Bonobo, Bicep), una selección de música millenial en un nuevo escenario XS (muéveloreina, Rosa Pistola, Nathy Peluso) junto a artistas que son fijos en cada edición de este festival (Laurent Garnier, Richie Hawtin, Ángel Molina), entre muchas otras propuestas que van desde lo más experimental hasta lo más hedonista; con una feria profesional, intalaciones de arte digital, una discoteca de vinilos llamada Despacio y en definitiva un montón de experiencias para analizar o disfrutar de la contemporaneidad desde un enclave diseñado en exclusiva para la actualidad.