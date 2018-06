Rusia celebra el Mundial grabando una anuncio en la calle Larios Rodaje del anuncio de Orbit en la calle Larios el pasado mes de febrero. / Silvia Aráez. Fresco Film La Equitativa sirve de fondo en esta campaña de la marca Orbit que fomenta que los rusos no se avergüencen de hablar inglés con los turistas, aunque lo pronuncien mal FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Viernes, 29 junio 2018, 01:00

Banderas de varios países, camisetas de equipos, gorros típicos para el frío, abundancia de matrioskas, bengalas de humo, jolgorio, cánticos y... goooool. Esta escena se está viendo estos días en la televisión rusa con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA que inunda de fútbol todas las horas del día. La imagen en concreto no pertenece a un programa deportivo o a un informativo, sino a un anuncio. La publicidad también se ha contagiado de la fiebre balompédica y este 'spot' de la marca de chicles Orbit invita a los rusos a chapurrear inglés para que los numerosos visitantes tengan una buena impresión del país y sus gentes. Una idea que recuerda a aquella campaña de la Costa del Sol 'Al turismo... una sonrisa'. Pero no es el único punto en común. Si se observa el ambiente moscovita que aparece en la pantalla se distingue que esa calle no es otra que la céntrica Larios y que el edificio del fondo tiene nombre propio: La Equitativa.

La grabación de este anuncio se adelantó mucho a la celebración del Mundial ya que se realizó hace meses -domingo 18 de febrero- en la vía principal de Málaga, que durante aquella jornada se convirtió en una bocacalle de la Plaza Roja en la que se ambienta un típico mecadillo de artesanía eslavo. «Rodar en Rusia en invierno era imposible porque en las calles había dos metros de nieve, por lo que se trasladó el rodaje a España y no hubo duda del escenario ya que la calle Larios era perfecta y las líneas rectas del edificio de La Equitativa resultaban similares a la arquitectura monumental rusa», explica a SUR Silvia Aráez, directora de producción de la compañía malagueña Fresco Film que realizó este 'spot' para la agencia BBDO Moscú.

Medio centenar de extras participaron en la grabación del anuncio 'Tiempo para hablar' en el que un vendedor chapurrea con el hincha de un equipo extranjero que se acerca al puesto en el que se pueden ver piezas, prendas y souvenirs, entre las que no faltan las populares muñecas rusas. Una ambientación que permitió convertir calle Larios en un escenario eslavo. «Ese estilo del siglo XIX permite que sea una localización idónea para representar cualquier ciudad europea», explica el director de casting de Modexpor, Rafael Guadamuro, que se encargó de la selección de los figurantes que ponen ambiente de hinchada futbolera en el anuncio.

La calle principal de Málaga es una de las localizaciones más solicitadas por la publicidad precisamente por su arquitectura propia del urbanismo del siglo pasado Así, además de esta campaña de Orbit, esta vía también ha servido para recrear un escenario londinense en un anuncio de Samsonite o una ciudad del norte de Europa en la que incluso nevaba para un 'spot' de Saudí Airlines.

En el caso de 'Tiempo para hablar', el humor está presente en las imágenes con las que la compañía multinacional de chicles anima a los rusos a utilizar el «inglés, lo mejor que se puedan, con errores y acento, para que todo el mundo sienta que somos un país acogedor y hospitalario», explica Grigory Rakovsky, de la agencia BBDO Moscú. Esperemos que los rusos no pierdan ese humor este domingo cuando, si se cumplen los pronósticos, su selección cae en el partido de cuartos frente a la escuadra española. Y así, en lugar de la hinchada rusa, la calle Larios se llene esta vez de malagueños para celebrar el triunfo de la Roja.