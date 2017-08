Rittwagen invita a viajar en Bezmiliana El pintor, en su casa terminando un cuadro de la plaza de la Constitución. / Ñito Salas El pintor malagueño expone una antológica con 32 cuadros de sus paisajes urbanos en la sala de Rincón EUGENIO CABEZAS Jueves, 17 agosto 2017, 01:05

Jaime Díaz Rittwagen tiene en Rincón de la Victoria su segunda casa. No en vano, ha pasado allí los veranos desde su juventud, cuando se compró una vivienda junto a su mujer. El pintor malagueño expuso por primera vez en la Casa Fuerte de Bezmiliana en 1994, a los dos años de abrirse este espacio. Este viernes sus inconfundibles obras de estilo naif o «primitivo contemporáneo», como le gusta a él llamarlo, volverán a verse en este peculiar espacio expositivo.

Serán 32 piezas, en un repaso antológico a buena parte de su trayectoria artística, desde 1990 hasta la actualidad, bajo el título genérico de ‘Ciudades’. No en vano, sus cuadros permiten al espectador emprender un peculiar viaje a lo largo del mundo, con su particular visión de grandes urbes como la capital malagueña, París, Londres, Marbella, Madrid, Barcelona, o las suizas Morges, Lausanne y Ginebra, entre muchas otras.

«Mis cuadros son realistas, pero los personajes y las situaciones que se ven están imaginadas. No son imágenes totalmente fieles, tienen una buena parte de invención, de cómo yo veo esos sitios», cuenta el artista, que se muestra «muy ilusionado» por la exposición que se inaugura este viernes y que podrá visitarse hasta el próximo 6 de octubre. «Es mi primera gran muestra antológica, no quiero que se vea así, pero después de los problemas de corazón que he tenido y de la operación a la que me sometí en 2013, es de alguna forma una despedida con honores», confiesa.

‘Ciudades’, de Jaime Díaz Rittwagen Contenido 32 obras del pintor malagueño, de 76 años, que van desde 1990 a 2017. Son paisajes urbanos de varios municipios de la provincia, y de otras grandes urbes europeas como Madrid, Barcelona, Londres, Lausanne o Ginebra Lugar Sala de exposiciones de la Casa Fuerte de Bezmiliana, en la avenida del Mediterráneo, en Rincón de la Victoria Fecha y horario Hasta el próximo 6 de octubre, de 11.30 a 13.00 y de 18.00 a 22.00 horas (hasta el 15 de septiembre). A partir de esa fecha, el horario de tarde es de 18.30 a 21.00 horas. Cierra los lunes

Según explica, en la exposición podrán verse 15 piezas que ya estuvieron exhibidas en una muestra celebrada en Mijas antes del verano, con el mismo título de ‘Ciudades’, y otras 17 de su colección particular. «Apenas me quedarán 50 cuadros, por suerte los alrededor de 1.500 que he pintado en mi vida se vendieron, es algo muy satisfactorio, que la gente sepa apreciar tu trabajo, que cuando ven un cuadro mío digan, es un ‘Rittwagen’, tengo un estilo único», dice.

En efecto, la enorme paleta cromática con la que trabaja el artista hace inconfundibles todas sus obras, que están repletas de detalles de las ciudades, que eso sí, antes de pintarlas se ha pateado durante días. Así, utiliza hasta 80 tonalidades en cada obra, «y siempre que termino una paleta, la limpio y empiezo de nuevo», matiza. «Antes hacía muchos bocetos, pero desde hace unos años ya apenas dibujo antes de enfrentarme al lienzo», aclara, al tiempo que advierte: «La idea de cómo va a quedar tienes que tenerla totalmente clara antes de empezar en la cabeza. Es un trabajo muy laborioso, muy exigente», afirma Rittwagen, que se inició en la pintura tras trabajar unos años como diseñador y dibujante en la tienda de muebles de su padre. «Me considero heredero de grandes pintores locales como María Pepa Estrada o Manolo Blasco, a los que conocí siendo yo muy joven», afirma el artista.

En la muestra hay paisajes de lugares malagueños como la barriada del Palo, la plaza de los Naranjos de Marbella, la plaza Uncibay de la capital o la plaza de toros de Mijas. Además, no podía faltar su particular visión del litoral rinconero, con un cuadro que ofrece su personal visión desde la playa, con los acantilados de El Cantal y la capital al fondo. «Recuerdo perfectamente cuando pasaba el tren hacia Vélez-Málaga, ahora está muy cambiado, pero sigue conservando su encanto», sostiene el pintor.

En su prolífica obra, Rittwagen ha viajado, expuesto y pintado en numerosas ciudades europeas y españolas, y en todas ellas ha plasmado su particular visión colorista y alegre de las urbes. «Barcelona es una ciudad que conozco muy bien, he expuesto por lo menos una docena de veces allí», sostiene el pintor, del que han dicho que ha llegado a convertir en sus lienzos al paseo de Gracia «en la calle Larios de la capital malagueña».

Las obras de Semana Santa y temárica religiosa también han sido constantes en su trayectoria, aunque en la muestra antológica de Rincón no se ha incluido ninguna. Así, ha tenido encargos para las cofradías de Sentencia, Cautivo, Zamarilla, Expiración y Esperanza, además de haber sido el autor del cartel oficial de la Semana Mayor de la capital en 2013. «Han sido obras con protagonismo de las cofradías, pero fieles a mi estilo de ofrecer una visión de la ciudad», dice.