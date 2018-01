Los Reyes entregarán en Málaga en febrero las Medallas de las Bellas Artes Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia durante su visita a Málaga en noviembre de 2015. / Álvaro Cabrera El Ministerio de Cultura baraja la Catedral como escenario de unos galardones que incluyen el reconocimiento a Chiquito de la Calzada JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 3 enero 2018, 00:29

Málaga será protagonista de la próxima entrega de las medallas de oro al mérito en las Bellas Artes aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 22 de diciembre, y no solo porque entre los galardonados con estas distinciones del Ministerio de Cultura se encuentre el humorista malagueño Chiquito de la Calzada, que recibirá la medalla a título póstumo. Según ha podido conocer este periódico, el Gobierno ha escogido la capital malagueña para la celebración del acto de entrega de estas distinciones, que correrá a cargo de los Reyes Don Felipe y Doña Letizia, como suele ser habitual.

Según la información recabada de fuentes solventes consultadas, la próxima entrega de las Medallas de las Bellas Artes tendrá lugar en Málaga en los primeros días del próximo mes de febrero. Como escenario, se baraja la posibilidad de que la ceremonia se lleve a cabo en el marco de la Catedral de Málaga, e incluso se señala la fecha del día 6 como posible jornada para el evento. No obstante, esta opción no está aún totalmente confirmada, ya que según las fuentes no ha recibido todavía los correspondientes permisos oficiales por parte del Obispado y del Cabildo Catedralicio.

Con todo, sí se han producido ya los contactos entre el personal del Ministerio de Cultura y los responsables del primer templo de la diócesis malagueña para que pueda albergar una entrega de premios para la que suele escogerse un escenario emblemático relacionado con el mundo de la cultura y el patrimonio histórico y artístico del país. Cabe recordar que, en septiembre del año pasado, la Catedral de Cuenca acogió la visita de Don Felipe y Doña Letizia para la entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2016.

Junto al conocido humorista malagueño Chiquito de la Calzada, que falleció el pasado 11 de noviembre, recibirán las medallas de manos de los Reyes los cantautores José Luis Perales y Luis Eduardo Aute, los actores Andy García y Juan Echanove, el director de fotografía José Luis Alcaine, la cantante y actriz María Dolores González Flores ‘Lolita’, la bailaora y coreógrafa Eva Yerbabuena, los conocidos grupos musicales Hombres G y Maná, el compositor Alberto Iglesias, el humorista gráfico Andrés Rábago (El Roto), el cocinero José Andrés, el torero Dámaso González Carrasco (a título póstumo), el traductor literario Miguel Sáenz Sagaseta de Ilúrdoz, el escritor Jordi Sierra i Fabra, el decorador José María Ortega (Pascua Ortega), la actriz María Luisa Merlo, la restauradora de obras de arte María Paz Navarro, la mecenas y promotora cultural María delCarmen Mateu, los arquitectos Fuensanta Nieto de la Cierva y Enrique Sobejano, los mecenas María Isabel Ruiz y Óscar Alzaga (en 2017 realizaron una importante donación de varios cuadros al Museo de El Prado), la paisajista Consuelo Martínez-Correcher, y la galerista malagueña Thessa Herold, de 89 años de edad, y afincada en París, donde fundó en 1970 una galería que hoy lleva su nombre y que se encuentra junto al Museo Picasso de la capital francesa.

La entrega de estas medallas, que distinguen a las personas y entidades que han destacado en el campo de la creación artística y cultural, implicará la celebración no solo del acto central presidido por los Reyes, sino también la realización de otros eventos previos y paralelos, según apuntaron las fuentes consultadas. Don Felipe y Doña Letizia ya entregaron en el Teatro Cervantes de Málaga, en 2015, los Premios Nacionales de Innovación y Diseño.