Del revolucionario descabezado a la actriz divinizada: Robespierre y Marlene Dietrich

Tal día como hoy nacía Maximilien de Robespierre, líder de la Revolución Francesa que acabó probando de su propia medicina guillotinesca, y moría Marlene Dietrich, diva del séptimo arte que pasó la última década de su vida recluida en un apartamento parisino para que nadie fuese testigo de su decadencia.

Maximilien de Robespierre. Del 6-5-1758 al 28-7-1794

Seis de mayo de 1758. Nace en Arras, ciudad franconorteña situada a cien kilómetros de Calais, Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, que después de licenciarse en derecho fue elegido diputado por el Tercer Estado y defendió el sufragio universal, el derecho de voto para los inmigrantes de otras razas y otras religiones, y hasta para los actores, que por esos días eran poco más que apestados sociales. Luchó asimismo a favor de la abolición de la esclavitud y de la pena de muerte, aunque respecto a esta última cambió de parecer cuando, ya descabezado Luis XVI por el afilado artilugio inventado por el ciudadano Guillotin y jacobinamente instalado Maximilien en la capitanía del Comité de Salvación Pública, que públicamente lo que salvó fue la instauración de la época conocida como «el Terror», se lanzó con innegable entusiasmo a cortar cabezas como si la guillotina, ideada por un cirujano y construida por un fabricante de clavicordios, se le fuese a acabar, y lo mismo te decapitaba aceradamente un aristócrata que un campesino desnortado, un obrero dubitativo, un girondino tibio o un traidor en potencia denunciado por el vecino del primo de un conocido. Y así hasta que sus propios correvolucionarios, en vista de que el apodado como el Incorruptible iba por ahí declamando «el terror sin virtud es desastroso, la virtud sin terror es impotente», y ante la eventualidad de ser el siguiente en catar empíricamente la hoja guillotinesca, se llevaron el diez thermidor – que no era una receta de langosta sino el equivalente al veintiocho de julio en el calendario revolucionario – a Robespierre hasta la Plaza de la Revolución, posteriormente rebautizada como Plaza de la Concordia, sorpresas te da la vida, donde fue rotundamente desrevolucionado y, además de detestado, destestado junto con veintiún colegas de terror, tras lo cual fueron todos destinados a una fosa común del cementerio de Errancis, sobre la cual se vertió cal viva por si los zombis jacobinos. En su epitafio, una frase ya legendaria: «Passant, ne pleure pas sur mon sort; si je vivais, tu serais mort» (Transeúnte, no llores por mi suerte; si yo viviera, tú estarías muerto). Et voilà.

Marlene Dietrich. Del 27-12-1901 al 6-5-1992

Doscientos treinta y cuatro años después del nacimiento arragués de Robespierre, moría en París Marie Magdalene Dietrich, ya cinematográficamente inmortalizada como Marlene Dietrich. Tras debutar como corista en el efervescente Berlín de los años veinte, Marlene se desdobló en El Ángel Azul, la primera película sonora del cine europeo, donde encarnaba a una cabaretera de nombre Lola-Lola, cuyos muslos al fresco llevan a la perdición a un respetable profesor de instituto y tres años más tarde a la prohibición proyectativa por parte del régimen nazi que ya trotaba esvásticamente por la Alemania urbana y rural. Una vez refinada su rotunda silueta bávara en una androginia hollywoodense de faz angulosamente readaptada por quince kilos menos y cuatro muelas del juicio sacrificialmente ofrendadas al ratoncito Pérez norteamericano, es decir el hada de los dientes, Dietrich firmó un contrato en exclusiva con los estudios Paramount, que querían competir con la Greta Garbo fichada por sus leoninos enemigos de la Metro-Goldwyn-Mayer, al tiempo que se apuntaba al Círculo de Costura, grupo de estrellas femeninas de Hollywood que cosían paradójicamente poco o nada pero que en contrapartida eran bastante aficionadas a los cortes tijerescos de la sexualidad homo, bi o simplemente libre. Mientras tanto, era visitada y revisitada por oficiales nazis que le prometieron el oro y el moro germano si regresaba a la madre patria en calidad de musa hitleriana, y a los que envió a freír cruces gamadas mientras ella se apresuraba en pedir la nacionalidad estadounidense e iniciaba un fondo social para sacar de las garras del III Reich a judíos y disidentes. La última década de su vida la pasó Marlene recluida en su apartamento de la parisina avenida Montaigne, avergonzada de su longeva decadencia física que había metamorfoseado a la vieja diva en una vieja sin más; ley biológica que intentó en vano obviar y olvidar en un alcoholismo depresivo más veloz que El Expreso de Shangai que condujo para ella Joseph Von Stemberg, más oscuro que la Forja de Corazones que protagonizó junto a John Wayne, y ya tan enquistado como la orsonwellesca Sed de Mal en la que un Charlton Heston anterior a la presidencia de la controvertida Asociación Nacional del Rifle encarna a un honrado policía mexicano y el propio Welles a su corrupto y xenófobo colega norteamericano. Wie einst Lily Marleen...