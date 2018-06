Una reflexión sobre las piezas murales de Invader

Desde hace algún tiempo, algunos muros y paredes malagueñas se han convertido en soporte urbano de unas pequeñas obras murales construidas con teselas cerámicas de diferentes colores y que semejan las imágenes de un video juego de los años 70 que, a su vez, se inspiraba en el clásico «punto de cruz».

El artista es anónimo, aunque se sabe que es francés de origen y que ha adoptado como nombre artístico el mismo que el del video juego: Invader.

Desde que se tiene memoria esa extraña actividad humana que llamamos arte tiene, las más veces, un componente de provocación. Eso es tan viejo como el mundo. Ya en la antigua Roma se daba el graffiti, que servía para hacer crítica política o social y que era anónimo; el lugar preferido eran los urinarios públicos.

En 1866 el pintor Courbet se atrevió a plasmar sobre un lienzo una mujer desnuda, a la que no vemos la cara, pero que mostraba su sexo en un primer plano; a ese cuadro le llamó El origen del mundo. La obra tuvo una vida convulsa y secreta y acabó en manos del psicoanalista Jacques Lacan y, más tarde, terminó en propiedad del Estado francés, que lo exhibe en el Museo d'Orsay.

Hace unos años, en 2014, la artista luxemburguesa Deborah De Robertis vestida con un traje dorado, se colocó delante de la obra de Courbet, se sentó pausadamente en el suelo, abrió sus piernas y se levantó la falda y, como no llevaba bragas, ofreció en vivo la misma imagen que el pintor había fijado en el lienzo casi ciento cincuenta años antes. Hubo un gran escándalo porque la sociedad ya estaba preparada para asumir el cuadro de Courbet y la imagen que representaba pero, al parecer, no lo estaba para esa misma imagen en vivo a la que se tildó de ostensiblemente pornográfica.

Sin entrar a valorar artísticamente la performance de Deborah de Robertis, el hecho nos mueve a reflexionar sobre cuales sean los límites del arte, si es que los tiene y, aún más, si es que debe tenerlos.

En buena parte de las obras arte de nuestro tiempo la transgresión es connatural; hasta el punto de que no existe el uno sin la otra. Y esa transgresión tiene muchas caras y muchos modos diferentes de manifestarse. El revuelo con las figuras de Invader se ha organizado principalmente porque dos de ellas se han adherido sobre sendas paredes de dos edificios BIC y otros sobre diferentes edificios del Centro Histórico. Aquellos protegidos singularmente y los demás con una protección de toda el área en la que se encuentran.

Creo que Invader no ha tenido el propósito de dañar determinados edificios con mayor o menor grado de protección arquitectónica, la transgresión del graffitero (aunque éste lo sea de manera sui generis) atiende a otros parámetros, a otros niveles. Esas pequeñas figuras (conocidas y reconocidas internacionalmente) no creo que supongan un atentado contra la integridad de un edificio; más bien constituyen pequeños guiños estéticos que son asumibles por nuestra mirada (siempre, claro, que no se conviertan en una moda que nos invada por doquier).

En algún escrito legal producido por alguna de las Administraciones en liza se dice que es a los propietarios de los edificios a quien corresponde eliminar esas pequeñas obritas adheridas a sus paredes, puesto que se han hecho suyas por accesión; con lo que ya forman parte del edificio, son el edificio.

Pero no debemos olvidar que es en nuestro propio derecho en el que, de alguna forma, se reconoce que el arte ha de tener otro tratamiento y así dispone que en pintura y en escultura, en los escritos, grabados y litografías se considerará accesoria la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino y principal el contenido. Y aunque el supuesto no sea el mismo, puesto que hablamos de un edificio en el caso de Invader y de soportes muebles en el otro, en el derecho se puede acudir a la analogía y ella nos permitirá otra mirada diferente, quizá más comprensiva, más abierta, menos inflexible.

Porque tengo para mi que el espíritu de transgresión de nuestro artista no consiste en quebrantar la rigidez de la norma urbanística, sino en quebrar la mirada rígida sobre nuestra propia ciudad y sobre los entornos urbanos en general, creando un juego de laberintos icónicos que solo ojos jóvenes son capaces de ver y que los no jóvenes deberíamos recuperar.

Que no nos ocurra como a aquellos pasmados visitantes del Museo d'Orsay que podían ver con tranquilidad la imagen impactante de Courbet, pero rechazaban vivamente la de Deborah de Robertis.