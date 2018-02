Ramón Salazar lleva a la Berlinale el dolor por el abandono materno De izquierda a derecha,Susi Sánchez, Ramón Salazar y Bárbara Lennie, en la Berlinale. :: efe La cinta, protagonizada por Susi Sánchez y Bárbara Lennie, se estrenará en España el 23 de febrero El cineasta malagueño vuelve al festival 16 años después para presentar su nueva película, 'La enfermedad del domingo' EUROPA PRESS BERLÍN. Miércoles, 21 febrero 2018, 00:07

El cineasta malagueño Ramón Salazar regresa a la Berlinale con su filme 'La enfermedad del domingo', una cinta sobre el abandono materno con la que viaja a la capital alemana 16 años después de presentar 'Piedras', su ópera prima, que compitió en Sección Oficial en 2002.

«De pequeño me horrorizaba que mi madre no estuviera», ha señalado el cineasta en declaraciones a Europa Press en referencia al tema que aborda esta cinta, protagonizada por Susi Sánchez y Bárbara Lennie, que se proyecta esta semana dentro de la sección Panorama Special, la segunda más importante del Festival Internacional de Cine de Berlín. La película se estrenará en España el 23 de febrero.

La génesis de esta historia se encuentra en la explicación psicológica «apabullante» que existe tras el abandono de una madre. «Deja un mensaje muy claro: no mereces vivir, tu vida no merece ser vivida», explica el cineasta sobre 'La enfermedad del domingo', que narra el reencuentro de una madre con su hija, a la que abandonó hace 35 años cuando ella apenas tenía ocho. El filme surge cuando alguien le comenta que el abandono de una madre no tiene nada que ver con el de un padre, «es muchísimo más demoledor».

La película está contada desde el punto de vista de la madre, Anabel (Susi Sánchez), y recurre al «desconcierto» de no saber qué ocurre y a un «juego psicológico» con el espectador que viste de «cine de intriga» o «thriller» la película.

Según explicó, la hija invita a la madre a pasar diez días con ella y el espectador no sabe lo que realmente quiere de ella «hasta diez minutos antes de que termine la película». «Puede matarla, quererla o intentar recuperarla», ha añadido.

En el momento en el que empezó a trabajar en el guion, que elaboró pensando en Susi Sánchez en el papel de la madre, le llamó la atención el tema reciente de las denominadas «malas madres», un término que no hace referencia solo a aquellas que abandonan a sus hijos, sino a las que son capaces de reconocer que «no les quieren, que reconocen que su vida no es mejor y que su calidad de vida no es tan buena como antes».

«Era un tema difícil de tratar. Para no emitir un juicio previo establecimos un balance en el que no hay malos ni buenos, sino personajes que se enfrentan a decisiones difíciles y con la posibilidad de reencontrarse», dijo

En cuanto al trabajo con las actrices principales, que acaparan toda la atención del filme, Salazar explicó que apenas hicieron tres lecturas de guion juntos porque se dio cuenta de que «era más interesante que no tuviesen tantísimo contacto para que fuera a favor de la historia».

Sánchez y Lennie no han trabajado nunca juntas hasta ahora y además son «dos personas diferentes con una manera también diferente de enfrentarse a los personajes», según señala el director, que procuró rodar en orden cronológico la última parte de la película.

Preguntado por su regreso a la Berlinale, donde hace 16 años presentó su ópera prima, 'Piedras', Salazar ha señalado que espera que no ocurra lo mismo que entonces: «Todo fue tan apabullante que cuando volví pensé que no había estado. Quiero ser consciente», manifestó el actor, que acude a Berlín acompañado de su madre, su marido y las actrices protagonistas del filme.

En la carrera cinematográfica de Salazar (Málaga, 1973) conviven cintas independientes y éxitos comerciales como 'Tres metros sobre el cielo', para la que escribió el guion. Según señala, necesita la «depuración entre proyectos» y el «cambio de género», motivo por el que en breve comenzará la dirección de una serie de corte juvenil para Netflix. «En España no se puede vivir solo de cine independiente», aseguró.