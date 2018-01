Jesús Arbués es director artístico de la compañía Viridiana y académico de las Artes Escénicas de España. Mañana, su obra 'Ligeros de equipaje', una crónica ficticia basada en un hecho real como fue el éxodo español a Francia en 1939, se representará en el Teatro Echegaray.

-¿Qué le llevó a interesarse por ese episodio histórico?

-Me pareció que era un hecho desconocido y muy interesante. En el sur de Francia todo el mundo conoce 'La retirada' y sin embargo en España nadie habla de ella. Leí muchísimo más y un día comencé a articular en una historia de ficción todos esos testimonios reales que había encontrado.

-¿Qué fue lo que más le sorprendió en el proceso de documentación para la obra?

-La magnitud del éxodo. Fueron 500.000 personas las que cruzaron la forntera en 15 días. Supuso un colapso total del sur de Francia. Los pueblos recibían más gente de la que vivía en ellos. Y ahora nos parece un problema tener que acoger a 1.000 refugiados sirios.

-En su visión de este episodio, ¿qué quería evitar?

-Me ponen muy nervioso las películas que tratan la Guerra Civil como un cuento para niños. Quería que el protagonista fuese una persona que de repente se ve en un vendaval, que no tiene tan clara su ideología y tiene que elegir en segundos qué hacer. Me apetecía luchar contra los tópicos.

-El drama de los refugiados sirios 'actualizó' la obra .

-Sí, creo que la obra sirve para recordar que hace poco éramos nosotros los que estábamos en ese lugar. Quería reflexionar sobre lo frágil que es el bienestar y la estabilidad. Cuando menos te lo esperas estás descalzo sobre la nieve en una frontera.