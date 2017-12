Pastora Soler: «Me pueden la ilusión y las ganas de reencontrarme con Málaga» Pastora Soler asegura que siempre ha estado muy vinculada al público malagueño. / SUR La cantante asegura, ante su regreso a los escenarios, que en un principio se bajó de ellos «para no volver a subirse nunca más» Pastora Soler Cantante IVÁN GELIBTER Domingo, 3 diciembre 2017, 10:46

El concierto de Pastora Soler este próximo 8 de diciembre en el Teatro Cervantes es uno de los más importantes de la temporada de invierno en Málaga. La cantante ha sacado un nuevo trabajo, lo que de por sí ya implica una relevancia que llenaría las cerca de 1.000 localidades a la venta. Sin embargo, este recital se convertirá en un símbolo tanto para ella como para sus seguidores, ya que fue precisamente en las tablas del principal escenario de la provincia donde Pastora Soler dijo 'basta' hace unos tres años. Por esa razón, es inevitable que durante la previa del concierto se hable mucho de ello. De aquel momento en concreto, claro, pero también de cómo ha sido el proceso que le ha vuelto a llevar a cantar a este lugar que, pese a todo, no guarda con mal recuerdo. No en vano, uno de sus principales deseos, afirma, es poder volver a reencontrarse con los malagueños. Pastora regresa con más fuerza, aunque ahora prioriza otras cosas, como su familia.

-Vuelve al Teatro Cervantes, el lugar en el que se tuvo que bajar del escenario durante más de dos años. ¿Qué siente?

-Pues imagínese, una mezcla de emociones increíbles, sobre todo muchas ganas de quitarme la espinita con el público malagueño y con un escenario que tantas noches bonitas me ha dado siempre.

-¿Qué le ocurrió? ¿Qué fue lo que sintió en ese momento?

-El momento de tener que dejar al público a medias, de no poder ser capaz de seguir, es lo más frustrante y doloroso que le puede pasar a un artista.

-¿Cómo se ha tomado este tiempo?

-Ha sido un tiempo muy positivo, en el que he mimado a la persona como nunca antes lo había hecho, hasta el punto de hacer realidad mi sueño como mujer y como persona, que es haber sido madre. He sido muy feliz en mi vida y al dejarme fluir llegó de nuevo la llamada de querer seguir cantando.

«El disco 'Tormenta' es muy profundo, con mucha carga de emociones en sus letras»

-Parece que la expectación es máxima, ya que las entradas para el concierto se han agotado hace semanas. ¿Qué significa eso para usted?

-Una gran alegría y a la vez una gran responsabilidad. Pero me pueden la ilusión y las ganas de reencontrarme con Málaga.

-¿Cómo define este nuevo disco? ¿Es producto de lo que le sucedió, o ha salido pese a lo que pasó?

-Es un disco muy profundo, con mucha carga de emociones en sus letras, pero a la vez positivo y alegre. No he querido recrearme en lo que pasó, así que son 11 canciones que cuentan historias de amor, de desamor, de la vida...

- ¿Qué tuvo que hacer para recuperarse y volver al 100%? ¿Cuál fue el trabajo concreto?

-Lo primero que hice fue dejarme llevar, no presionarme, no tener expectativas para volver y así de forma natural fui recuperándome poco a poco. Cuando empecé a planear mi vuelta, igualmente fue sin poner ninguna fecha, que todo evolucionara de manera natural. Eso es lo que más me ha ayudado.

-¿Qué papel ha jugado su familia en su recuperación?

-Mi familia es el pilar fundamental en mi vida, y ellos han apoyado cada decisión que he tomado y me han dado el calor y el cariño para recuperar mi fuerza.

-¿Alguna vez pensó que no volvería a los escenarios?

-Cuando tomé la decisión era para no volver, eso me liberaba mucho. Ya le digo, en principio mi decisión era irme para no volver.

«Lo primer que hice fue dejarme llevar, no presionarme, no tener expectativas para volver»

-¿Qué sintió los minutos previos a comenzar su concierto en el Teatro Real, el primero de esta nueva gira?

-Muchas ganas, ilusión, emoción, y claro está que nervios también.

- Ahora tiene una hija. ¿Se ve distinta la carrera de artista con esa responsabilidad?

-Se ve distinta porque ya mi carrera artística no es mi prioridad, ahora es ella. Por supuesto que al tenerla a ella una tiene más fuerzas, más motivos por los que luchar, pero relativizando todo y desde otro punto de vista.

-En estas últimas semanas ha vuelto a la actualidad Eurovisión. ¿Es una experiencia que repetiría? ¿Por qué cree que España lleva tantos años alejada del podio pese a la calidad de algunas de sus propuestas?

-En mis planes no entra repetir en un futuro, me quedo con lo positiva que fue la experiencia para mí. Nunca se sabe dónde está el éxito de Eurovisión, es verdad que España últimamente no obtiene buenos resultados por lo que habrá que seguir trabajando duro para conquistar Europa.