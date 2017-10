Soy una pringada: «Que ya no me quiera suicidar no quiere decir que me haya vuelto positiva» 04:37 Esty Quesada. / Foto: Álvaro Cabrera | Vídeo: Jon A. Sedano La 'youtuber', escritora, DJ, y ahora actriz asegura que le "suda el coño" los fans que no ven nada detrás del mensaje IVÁN GELIBTER Domingo, 8 octubre 2017, 00:48

Esty Quesada es una mujer inteligente. Quizá este adjetivo es de los pocos en los que tanto detractores como fans pueden estar de acuerdo. No son muchos los que se refieren a ella por su nombre, pero sí son miles los que siguen los argumentarios contraculturales de 'Soy una pringada'; el antifenómeno; la contrayoutuber. Estos días está en Málaga y recibe a SUR en la sala de exposiciones de La Térmica

-¿Cree que la cultura basura se ha vuelto un poco 'mainstream'?

-Mira, la cultura basura puede salir en Telecinco, si hace falta. Pero la cultura basura la entendemos las personas que la entendemos. Si otros se quieren subir al cargo en plan 'qué guay, me encanta 'Pink Flamingos', pues bien, pero nunca vas a entender a Divine y nunca va a entender a Waters. Dentro de dos años, cuando se lleve otra cosa, vas a decir que eso es lo mejor que te ha pasado en tu vida. A los que nos gusta la cultura 'trash' de verdad, nos va a gustar toda la vida y no solo por moda.

-Hablando de Telecinco. Con todos los vídeos que has hecho, el más compartido es el de 'Carlota Corredera, gorda traicionera'. ¿Qué es lo importante de ese vídeo?

-Igual el mensaje. Es que la gente puta básica solo se queda con el título y te lo gritan por la calle y te quedas un poco así. Lo importante es el mensaje, el que lo quiera ver, que lo vea. Y mira, yo se supone que tengo como muchos fans, pero me he dado cuenta que hay dos tipos de fans para todo el mundo. Los de 'ay, está de moda', que te gritan las cuatro frases, y los que de verdad entienden tu mensaje. Los fans que no ven nada detrás del mensaje me sudan el coño, me importan los que entienden el mensaje, que son los que se quedarán cuando pase de moda, que pasaré.

-¿Pasará de moda? Si ahora va a escribir y protagonizar su propia serie...

Es que a mí estar de moda no me interesa. Me interesa hacer mi serie que gracias a Youtube lo he conseguido. Y lo que realmente me interesa es hacer cine, no quiero ser 'youtuber' con 40 años.

-¿Le llovieron muchas críticas por reírte de cómo Laura Escanes subía y bajaba persianas?

-Me llovieron como aplausos, porque es una realidad que nadie se atreve a decir.

- ¿Cómo se está tomando que ahora te pregunten por su vida privada?

-Pues mira, lo entiendo perfectamente. Si entras en este juego, digamos, o lo aceptas o juegas. Yo simplemente lo acepto. Que te pregunten, '¿tienes novio?', cuando el trasfondo es, 'cómo puedes tener novio si estás gorda, chica'.

-¿No corre el riesgo de convertirte en demasiado positiva ahora que te va tan bien?

-Pues no. Que yo un día haya decidido que no me quiero suicidar no quiere decir que me he vuelto positiva. Es simplemente que el día de mañana no me voy a cortar las venas.

-Habla del tema del bullying muy a menudo. ¿Vamos a peor?

-Yo creo que está mal enfocado. Bullying va a haber toda la puta vida. A John Waters le hacían bullying, a mí también. El día de mañana, el que sea el rarito de clase le van a hacer bullying. La cosa está en hacer un cambio en nosotros en mismos, y no en intentar que el bully de turno que es gilipollas cambie y sea de repente, no sé, Gandhi. Tenemos que cambiar por dentro. Que te llaman 'friki', 'puta gorda', no se qué; vale, pues ese sufrimiento te va a ayudar para aceptarlo antes y hacer de eso una mina de oro. El cambio está en nosotros y no en parar a los bullies, que van a existir siempre.

-En la exposición de 'Bad Taste' hay un mural de Belén Esteban. ¿Qué es Belen Esteban para este país?

Mira, nos parezca una tonta o un genio, la realidad es que es un icono de este país. Queramos o no, el 'hasta luego, Maricarmen' o el 'PA-GA-ME' son frases que incluso yo utilicé para que me pagaran un 'bisnes' que no me pagaron en su momento. Gracias a la Esteban y su dicharachería, me pagaron. Y es un icono español para bien o para mal.

-¿Cree que es un poco la 'contrayoutuber'?

-Hombre, teniendo en cuenta que los 'youtubers' su máxima expresión de arte es probar chuches japonesas, creo que destaco un poco que tampoco es difícil.

-El otro día se molestó en Twitter porque alguien hizo un comentario de Cataluña con una foto de unos calzoncillos...

-Es que si vas a hablar de Cataluña, que han dado de hostias a gente, y lo centras en una foto de mi pene es una hipocresía. Esa persona iba de 'ay, porque la libertad sexual yo lo relaciono con esto... No chica, has querido mostrar tus calzoncillos de Aliexprés con la excusa de Cataluña. Y eso es hipocresía.

-Ya que hablamos de esto. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de Cataluña?

-A ver. Es que a los catalanes se les tendría que dejar lo que quisiesen, que para eso es su tierra. Y que en una democracia hagan eso por un referéndum, pues mira chica, igual hay que cambiar las cosas.