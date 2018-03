Haz tu quiniela de los Premios Oscar 2018: ¿quiénes serán los ganadores? Las estatuillas de los Oscar buscan dueño. 'La forma del agua' de Guillermo del Toro y 'Tres anuncios a la afueras' protagonizada por Frances McDormand parten como favoritas COLPISA Domingo, 4 marzo 2018, 02:04

La 90 edición de los Premios Oscar 2018, que tendrá lugar el próximo 4 de marzo, parte con 'La forma del agua' de Guillermo del Toro a la cabeza de mayoría de quinielas para hacerse con la estatuilla de 'mejor director'. La categoría de 'mejor película' parte más disputada puesto que 'Tres anuncios a las afueras', que viene de hacerse con el Bafta, no está dispuesto a ponérselo fácil a la cinta del mexicano.

En el ámbito interpretativo, el protagonista de 'Call me by your name', Timothée Chalamet, podría dar la sorpresa de la noche como 'mejor actor'. Más difícil resultaría que tanto Frances McDormand como Sam Rockwell ('Tres anuncios a la afueras') y Allison Janney ('Yo, Tonya') no se volvieran a casa sin su Premio Oscar.

Pero la carrera no finaliza hasta el próximo domingo 4 de marzo. Hasta entonces te invitamos a que hagas tu propia quiniela de ganadores y compruebes cuáles son los favoritos para nuestros lectores.