Los Oscar se conjuran para evitar un nuevo fiasco

'La forma del agua', de Guillermo del Toro, lidera las nominaciones con 13 candidaturas | La ceremonia, celebrada en Los Ángeles, arrancará la madrugada del domingo al lunes a partir de las 2 horas

Los Oscar de 2017 pasaron a la historia por el tremendo fiasco producido por el error en el anuncio del premio a la mejor película, así que los organizadores de la ceremonia de este año se han preparado a conciencia y cruzan los dedos para que no se repita este domingo un error tan clamoroso.

La 90 edición de los premios de la Academia de Hollywood se celebrará mañana en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.) a partir de las 17:00 horas (02:00 del lunes en España) con la cinta de fantasía 'The Shape of Water', del realizador mexicano Guillermo del Toro, como favorita con trece candidaturas.

Ha pasado un año pero en Hollywood todavía se escuchan los ecos de la mayor equivocación que han vivido los Oscar en su historia, cuando en 2017 se proclamó que el musical 'La La Land' era la ganadora del premio a la mejor película pese a que la vencedora era, en realidad, el drama independiente 'Moonlight'.

Los últimos doce meses han sido especialmente largos para la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC), que es la empresa encargada de recibir, contabilizar y vigilar los resultados de los Oscar y cuyos empleados fueron los culpables del error al entregar un sobre equivocado.

PwC logró mantener su contrato con la Academia de Hollywood y ha anunciado nuevas medidas de control para evitar algo similar el domingo, como la prohibición explícita a sus supervisores de que durante la gala usen sus móviles para evitar cualquier distracción.

También regresará a la ceremonia el comediante Jimmy Kimmel, cuya brillante labor como presentador el año pasado quedó empañada por el fiasco final.

Todo apunta a que Kimmel recordará con humor lo sucedido en 2017, tal y como se ha visto en un anuncio previo de los Oscar en el que aparece abrumado y hundido todavía por la equivocación y recibiendo sesiones de terapia para superarlo.

'¡Y lo peor es que quieren que vuelva!', dice Kimmel en ese gag antes de que la cámara muestre a su psicólogo, que es nada menos que Warren Beatty, el actor que junto a Faye Dunaway pasó el mal trago de leer el ganador erróneo el año pasado.

En un nuevo giro irónico y para resarcir a dos leyendas del cine por un pecado que no cometieron, la Academia planea que Beatty y Dunaway vuelvan a presentar el domingo el Oscar a la mejor película, según informó el portal TMZ.

Fuentes de esa publicación señalan que Beatty y Dunaway aparecieron en los ensayos en el Dolby brevemente para preparar su participación. 'Presentar es mucho mejor la segunda vez', dijo Dunaway sobre el escenario. Siguiendo el tono cómico, Beatty contestó a continuación: 'La ganadora es 'Gone With the Wind''.

'Sería realmente loco si algo (como el error) sucediera (este año), pero somos conscientes de que momentos inesperados pueden pasar en un show en directo', señaló a la revista People Jennifer Todd, productora de los Oscar junto a Michael De Luca.

Elenco de estrellas

Para anunciar los ganadores, la Academia contará con estrellas como Jane Fonda, Nicole Kidman, Matthew McConaughey, Rita Moreno, Eugenio Derbez, Lupita Nyong'o, Gal Gadot, Mark Hamill, Oscar Isaac, Lin-Manuel Miranda, Emily Blunt, Gina Rodríguez, Viola Davis, Emma Stone o la chilena Daniela Vega, protagonista de la cinta de Chile nominada al Oscar 'Una mujer fantástica'.

México tendrá un gran protagonismo en la gala, no solo gracias a las trece nominaciones de 'The Shape of Water' y las dos candidaturas de la cinta animada 'Coco' de Disney, que está inspirada en el Día de Muertos.

Dado que una de las nominaciones de 'Coco' es al Oscar a mejor canción por 'Remember Me', una composición firmada por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, los mexicanos Natalia Lafourcade y Gael García Bernal junto al cantante estadounidense de ascendencia mexicana Miguel se encargarán de interpretar en directo este tema.

Por otro lado, los amantes de la moda y de la alfombra roja en los Oscar miran con cierto temor al cielo, ya que en los últimos días la lluvia y las temperaturas frías, si se comparan con lo agradable que suele ser el tiempo en Los Ángeles, han sido las protagonistas.

La organización, como ya es habitual, ha colocado una carpa de plástico para proteger los 275 metros alfombra roja de las posibles precipitaciones antes de los Oscar.

Con 299 medios de comunicación acreditados para no perder detalle, los Oscar de este año llegan marcados por los numerosos escándalos sexuales en Hollywood y el impulso de los movimientos reivindicativos 'Me Too' y 'Time's Up', por lo que se espera que los artistas alcen su voz apoyando a las víctimas y mostrando su respaldo a la igualdad entre mujeres y hombres.