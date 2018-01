Cómo y cuándo puedo ver las películas nominadas a los Oscars Imagen de la película 'La forma del agua'. Aunque la mayoría se estrenan en las próximas semanas, algunas de ellas ya están en las distintas plataformas digitales, a la venta, o en las salas españolas IVÁN GELIBTER Málaga Miércoles, 24 enero 2018, 18:20

La Academia de Cine de Hollywood ya tiene sus películas favoritas de 2017. Este pasado martes al mediodía (madrugada en Los Angeles) se hicieron públicas todas las nominaciones de las diferentes categorías, entre las que ‘La forma del agua’, del mexicano Guillermo del Toro (‘El laberinto del fauno’) parte como favorita con 13 candidaturas.

Sin embargo, el auge de algunas plataformas digitales ha hecho que algunas de estas películas ya estén estrenadas, mientras que otras se pueden alquilar en Movistar+ o a la venta en blu-ray y dvd. Estas son las posibilidades para poder llegar a la gala del 4 de marzo con los deberes hechos.

FICCIÓN

'La forma del agua’

13 nominaciones

Estreno cines en España el 16 de febrero

'Dunkerke'

Fotograma de la película 'Dunkerke'.

8 nominaciones.

En alquiler en Movistar+ desde el 18 de diciembre. A la venta desde el 19 de diciembre

‘Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri'

7 nominaciones.

Estrenada en España el 12 de enero. Continúa en cartelera

‘El instante más oscuro’

6 nominaciones.

Estrenada en España el 12 de enero. Continúa en cartelera.

Fotograma de la película 'El hilo invisible'. / Universal

‘El hilo invisible’

6 nominaciones.

Estreno cines en España el 2 de febrero

‘Blade Runner 2049’

5 nominaciones.

En Movistar+ y a la venta el 26 de enero

‘Lady Bird’

5 nominaciones.

Estreno cines en España el 23 de febrero

‘Mudbound’

4 nominaciones.

Disponible en Netflix desde el 17 de noviembre de 2017

‘Call me by your name’

4 nominaciones.

Estreno cines en España el 26 de enero

‘Déjame salir’

4 nominaciones.

Disponible en Movistar+, paquete Cine

‘Star Wars: los últimos jedi’

4 nominaciones.

Estrenada en España el 15 de diciembre. Continúa en cartelera

‘Baby Driver’

3 nominaciones.

Disponible en Movistar+, paquete Cine, desde el 26 de enero. A la venta desde octubre

‘Yo, Tonya’

3 nominaciones.

Estreno cines en España el 23 de febrero

‘La reina Victoria y Abdul’

La reina Victoria y Abdul.

2 nominaciones.

Disponible en alquiler en Movistar+ desde el 17 de enero. A la venta desde el 17 de enero

‘La bella y la bestia’

2 nominaciones.

Disponible en Movistar+, paquete Cine, desde el 25 de diciembre

‘Los archivos del Pentágono’

2 nominaciones.

Estrenada en España el 19 de enero. Continúa en cartelera

PELÍCULAS DE HABLA NO INGLESA

Fotograma de Loveless.

‘Loveless’

(Rusia).

Estreno cines en España el 26 de enero

‘Una mujer fantástica’

(Chile).

En alquiler Movistar+ y Filmin desde el 11 de enero. Disponible en Movistar+ paquete Cine desde el 13 de febrero

‘El insulto’

(Líbano).

Estreno cines en España el 9 de marzo

‘En cuerpo y alma’

(Hungría).

Disponible en Netflix desde el 2 de febrero

‘The Square’

(Suecia).

Estrenada en España en cines en noviembre. Actualmente no disponible ni en alquiler ni venta

DOCUMENTALES

‘Caras y lugares’

Sin fecha de estreno

‘Ícaro’

Ícaro está disponible en Netflix desde el pasado mes de agosto.

Disponible en Netflix desde agosto de 2017

‘Last men in Aleppo’

Sin fecha de estreno

‘Abacus: Small Enough to Jail'

Sin fecha de estreno

‘Strong Island’

Disponible en Netflix desde septiembre de 2017

ANIMACIÓN

‘Coco’

'Coco' continúa en cartelera.

2 nominaciones.

Estrenada en España el 1 de diciembre. Continúa en cartelera

'El bebé jefazo’

Disponible en Movistar+, paquete Cine, desde el 22 de diciembre

‘Ferdinand’

Estrenada en España el 22 de diciembre. Continúa en cartelera

‘Loving Vincent’

Estrenada en España el 12 de enero. No disponible en cartelera de Málaga

‘The Breadwinner’

Sin fecha de estreno en España