Los blancos y los metalizados triunfan en la alfombra roja

Con la retirada del 'dress code' de la alfombra roja por la plataforma 'Time's Up', la pasarela de los Oscar recuperó la variedad de colores de la consabida 'red carpet'. Rojos, blancos rotos, metalizados y algún negro -pocos-, devolvieron el color a la alfombra de gala del Teatro Dolby de Hollywood.

La marea negra se fue como llegó, por propuesta del movimiento 'Time's Up', que desconvocó el código de vestimenta oscuro para evitar así su vinculación casi exclusiva con las alfombras rojas. La alternativa propuesta fueron los pines oficiales de la plataforma, pero no logró generar la unidad conseguida con los pasados 'total look' en negro.

Mientras que la espectacular Jane Fonda, una de las más elegantes de la noche, decoró con la pequeña chapa grabada su impoluto Balmain blanco, con hombreras y escote cuadrado; Salma Hayek, una de las voces más relevantes contra el productor Harvey Weinstein, se dejó la chapa en casa. Aunque su recargado vestido malva de Gucci con volantes cubiertos de lentejuelas y aplicaciones en el escote no hubiese dejado apreciarlo. La mexicana sigue haciendo caso omiso del menos es más que tan bien le vendría.

Del rojo al metalizado

El rojo fue, como es habitual, uno de los colores más vistos, elegido por actrices de la talla de Meryl Streep. Como suele ser habitual, la intérprete, de 68 años, acertó con un vestido acorde a su edad, también con escote de pico y media manga. Tan buena elección como el romántico rojo pasión de Allison Janney, nominada a mejor actriz de reparto por su papel de madre en 'Yo, Tonya', con mangas largas, hasta el suelo y abiertas desde el antebrazo.

Igual de acertada estuvo la compañera de reparto de Janney y productora de la cinta, Margot Robbie, nominada a mejor actriz. La sencillez de su perfecto Chanel blanco conquistó la alfombra roja gracias a los detalles: una delicada cinta brillante que partía del escote palabra de honor para caer sobre los hombros, y dos aperturas que generaban dos capas acabadas en cola.

Arriba. Margot Robbie. Abajo. Meryl Streep y Jane Fonda. / Efe

La competencia del frente rojo la ejercieron las mujeres con armadura metalizada, como Jennifer Lawrence, Gal Gadot, Sally Hawkins o Lupita Nyong'o.

La keniana deslumbró con un vestido de corte asimétrico, de una tela dorada con estructura. Del único hombro del vestido salía una especie de banda decorativa negra que llegaba hasta la cintura, con una red oscura y dorada. Más sencillo y mate era el Dior noventero de Jennifer Lawrence, en color oro viejo, pero con el mismo carácter fuerte y femenino, que tomaba un aire más desenfadado con su melena suelta. Más cerca de los años veinte que de una armada galáctica se situaba el vestido de Gal Gadot, con finos tirantes y flecos en el bajo. Más romántico era el vestido rosado de Sally Hawkins, de manga larga y con grandes lentejuelas negras en el bajo, aunque menos acertado que los anteriores.

Otra de las mejor vestidas fue Emily Blunt, que optó por un delicado vestido de estilo victoriano de Schiaparell.

En el sector masculino no pasaron desapercibidos los estilismos de James Ivory y Timothée Chalame, ambos nominados por 'Call Me By Your Name', con una original camisa estampada en honor a la película por parte del octogenario y un traje blanco con botines negros, en la joven promesa. Aunque no se quedó atrás Adam Rippon, que con su arnés y sus originales hombreras recordaba a los diseños de Davidelfin. Una pena que no llevase calcetines.

Paz Vega. / Efe

Presencia española

La actriz Paz Vega pisó por primera vez la alfombra roja de los Oscar con uno de los trajes más originales y bonitos, firmado por Christopher Bu. El vestido, el estampado floral mezclado con cuadros, tenía bolsillos, cola y un precioso escote.

No fue la única española. La tenista Garbiñe Muguruza, invitada por Rolex, uno de los patrocinadores del evento, acudió con un diseño de Hannibal Laguna de escote asimétrico en color negro aderezado con un fajín escarchado con cristales y bordado con pequeños azabaches en la cintura.