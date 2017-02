«'La La Land' es una película para los alérgicos a los musicales»

Sube la temperatura en la sala de cine cuando aparecen en pantalla Emma Stone y Ryan Gosling, una de las pocas parejas cinematográficas que hoy en día tienen chispa. Los críticos se han rendido ante su nuevo trabajo, 'La La Land', un musical romántico con alma de jazz de principio a fin que barrió en los Globos de Oro y que ha igualado a 'Titanic' y 'Eva al desnudo' como película con más nominaciones en los Oscar. Bajo la dirección de Damian Chazelle, Gosling aprendió a tocar el piano, a bailar claqué e incluso la historia del jazz. El actor, casado con la actriz Eva Mendes, rueda en la actualidad la segunda parte de 'Blade Runner'.

¿Qué le atrajo del proyecto?

Tenía ganas de trabajar con Damian, me parece un cineasta muy interesante, tiene un amor por el cine impetuoso, contagioso. He hablado mucho con él de rodar una película que el público quisiera ver, que llenara los cines, que la gente deseara compartir. Esa idea fue muy excitante. Por otra parte, quería volver a trabajar junto a Emma. Es estupendo colaborar con gente a quien conoces, ya que no tienes que crear una relación. Sentí que este filme no está hecho para un fanático de los musicales, al contrario, es accesible a todos aquellos alérgicos al género. Es una historia humana sobre dos personas, su relación y su forma de entender la vida. Sabía que si conseguíamos rodar bien esa parte de la historia, la música era lo suficientemente bella como para crear una experiencia atractiva para la audiencia.

Hay pocas películas de carácter romántico como 'La La Land'. ¿Le interesaba contar otro romance desde otro punto de vista?

He hecho muchos filmes románticos en mi carrera y de alguna manera esa es una tendencia en mi forma de entender el amor.

Usted empezó en el 'Club Disney', la música siempre ha formado parte de su carrera.

No tanto como me hubiera gustado. Me encantó tener la oportunidad de participar en 'La La Land' y poder desarrollar mi sentido musical. Durante el tiempo que estuve en el 'Club Disney' lo pasé bien, pero yo no era como Justin Timberlake o Christina Aguilera, ni tenía su registro vocal. Estaba claro que ellos iban directos al mundo de la música, en mi caso no era así.

¿Es la primera vez que protagoniza un filme cantando y bailando?

Sí, afortunadamente tuvimos tres meses para prepararnos. Más de lo que cualquier actor suele tener antes de empezar un proyecto. Hemos hecho este filme como en las películas antiguas, las de estudio, o al menos, eso es lo que me ha dicho el director. Pasábamos parte del día practicando piano, parte del día bailando y el resto trabajando en el guion. Fue una realización muy edificante.

¿Admira el jazz?

Sí, sin embargo mi conocimiento de este estilo de música no estaba preparado para el nivel de mi personaje y tuve que aprender.

"El mejor año de mi vida"

¿Es usted un idealista con respecto a la música? Su grupo, Dead Man Bones, era considerado folk.

No soy idealista, al menos, no me considero así. A mí me gusta todo tipo de música. Dead Man Bones surgió para hacer un musical y luego se convirtió en un grupo, aunque nunca fue nuestro plan convertirnos en una banda.

En la película viste trajes en colores magenta, rojos y marrones. Es difícil encontrar un hombre que se vea bien en un traje marrón.

Reconozco que me gustan esos colores. En el filme cada personaje tiene un color característico, es algo en lo que el director puso mucho énfasis. La diseñadora de vestuario fue la encargada de dar voz a mi personaje en ese aspecto. Supo encontrar el puente entre los años treinta de la música jazz y la época actual. Para mí el vestuario es parte del personaje.

¿Cual es su resolución para afrontar este año?

Nunca tomo resoluciones drásticas, jamás lo he hecho. El último año fue el mejor que he tenido en mi vida y me cuesta creer que pueda superarlo. Espero que el 2017 sea tan bueno como el anterior.

Vive rodeado de mujeres, su madre, su hermana, su mujer Eva Mendes, sus hijas Esmeralda y Amada.

Sí, estoy escoltado por mujeres fuertes. Admito que el feminismo es importante en mi vida. He crecido con mujeres decididas y ahora que soy padre y tengo una hija pequeña pienso inculcar en ella los valores que he recibido.

¿Qué tal lleva la paternidad? Ha tenido su segunda hija este verano.

Es un momento muy excitante en mi vida, estoy acompañado de la mujer que quiero y soy feliz con mis hijas.

Usted es un actor que viaja mucho. ¿Qué significa su casa en su vida?

He dejado de ser nómada y he empezado a echar raíces con mi mujer y mis hijas en Los Ángeles. La verdad, reconozco que me gusta. Me sienta bien haber cambiado mi estilo de vida.

¿Hay algún olor que le recuerde a su casa?

Mi madre se ganaba la vida cocinando pasteles de boda para compensar cuando le faltaba dinero para llegar a fin de mes. Cuando en mi casa huele a pastel regreso a mi niñez. Ahora que lo pienso es cierto, creo que identifico el aroma de dulce horneado con mi madre y mi sentimiento de hogar.