«Esta nominación es para las mujeres que han cumplido 50 años y quieren soñar» Adelfa Calvo, nominada a actriz de reparto FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Jueves, 14 diciembre 2017, 00:57

Es la más desconocida de la aspirantes, pero estaba convencida de que en su caso el refranero popular se iba a cumplir. «Después de mi candidatura a los premios Forqué y los Feroz por este papel, estaba convencida de que no había dos sin tres y aquí están los Goya», explicaba ayer a SUR la actriz Adelfa Calvo que no escondía su emoción por su flamante nominación en la categoría de actriz de reparto por su tierno y arrollador personaje en la cinta de Manuel Martín Cuenca ‘El autor’.

Actriz de teatro en Málaga y rostro televisivo de ‘El secreto de Puente Viejo’, la intérprete ha conseguido su primer papel relevante con esta portera inolvidable y no ha dejado pasar la oportunidad. Por ello asegura que «la nominación por Doña Lola es para todas las mujeres maravillosas que han cumplido 50 años y quieren vivir y soñar».

Esa portera que atiende el edificio en el que vive el protagonista de ‘El autor’ –encarnado por Javier Gutiérrez– ha sido un «caramelito» para esta actriz que aceptó el reto del personaje y de un desnudo que tampoco ha pasado desapercibido. «Cuando desnudas tu alma es todavía más difícil que desnudar tu cuerpo... y lo que se ve es una mujer hermosa de 55 años», dice con desparpajo y veteranía esta actriz, hija y nieta de dos artistas de raza y carácter: Adelfa Soto y la Niña de la Puebla.

Calvo explica que no conoce personalmente a la malagueña Belén Cuesta, pero no duda en afirmar que su papel en ‘La llamada’ es «maravilloso». Como el de sus otras adversarias, Anna Castillo y Lola Dueñas. «Nos puede tocar a cualquiera de las cuatro», dice. No obstante, su paisano y compañero de reparto en ‘El autor’, Antonio de la Torre, afirma lo que ya es un run run muy sonoro: «Adelfa es la favorita y se lo va a llevar».