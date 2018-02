Las declaraciones sobre la gala de los Goya del responsable de Turismo de la Diputación provocan un aluvión de críticas en el sector del cine Arturo Bernal, en una imagen de archivo / Sur Arturo Bernal, que se había reafirmado en sus declaraciones pese a reconocer no haber visto la gala, ha borrado la publicación en la que usaba términos como “pantomima” o “cuadrilla de ingratos” y ha publicado una rectificación IVÁN GELIBTER Domingo, 4 febrero 2018, 18:00

“Pantomina”; “cuadrilla de ingratos”; “hartura”… Esos son algunos de los términos expresados esta pasada noche en su cuenta de Facebook por el gerente de Turismo Costa del Sol (máximo órgano de este sector en la provincia), Arturo Bernal, en referencia a la gala de los Premios Goya, que en esta edición ha premiado, además, a una actriz malagueña, Adelfa Calvo. Estas declaraciones han levantado hoy un revuelo enorme entre el sector de la cultura en general y del cine en particular, que no solo se han sentido agredidos, sino que además las han considerado fruto de la ignorancia de este cargo público.

En concreto, Bernal ponía la pasada noche en su Facebook: "Sólo hay una cosa que me de más pereza y hartura que lo de los separatistas catalanes, y es la infumable e impresentable pantomima del cine español que cada año tenemos que aguantar de una cuadrilla de ingratos que viven o han vivido de las ayudas de un país al que no paran de denostar porque eso es ser progre y moderno. Me niego…”. En declaraciones a SUR este mediodía, el propio Bernal, que no consideraba que estas frases fueran “noticia”, se reafirmaba en lo anterior: “Se aprovecha una gala pública para que unos ingratos critiquen al gobierno del PP, y me parece infumable. Vale que quieran criticar, pero yo como cargo público también tengo derecho a decir lo que quiera; es que no sé cómo se puede criticar cuando se reciben ayudas”, ha señalado. Lo sorprendente es que el gerente de Turismo Costa del Sol reconoce que no vio la gala de anoche. “Pues si anoche no hubo ataques al PP, será la primera vez”, ha apuntado, para matizar que las críticas no iban contra el sector “en general”, sino a los que critican al gobierno.

Uno de los primeros en responderle, en este caso en su cuenta de Twitter, ha sido Daniel Ortiz Entrambasaguas, portavoz de los productores malagueños: "Qué curioso que personas con tal currículum como este responsable público de la gestión y dirección del patronato Costa del Sol carga contra la industria y el tejido productivo del cine. Su ignorancia provoca mucha vergüenza”, escribía. Posteriormente, y consultado por este periódico, Ortiz ha dicho sentirse “consternado” por las afirmaciones de Bernal, y ha añadido a lo publicado en redes que las palabras del responsable provincial de turismo son fruto de su “cuñadismo, faltad de rigor, e incoherencia”. “Luego irá a pasearse por las ferias de turismo o por las entregas de premios a hablar de nuestro Festival de Málaga, que además de ser en español, es español”, ha asegurado visiblemente enfadado. “Hay que decirle a la gente que este hombre también reparte subvenciones en su sector, y no son pocas. Incluso hay trayectos en avión que se subvencionan desde la administración porque interesa hacerlo, y él lo sabe”, ha añadido el responsable de los productores locales. A su juicio, hay personas en el Partido Popular “que no han superado la gala del No a la guerra”. “No sé si debe dimitir, pero espero que Bendodo le ponga en su sitio, y de al que menos alguien le instruya sobre la realidad, si es que realmente lo desconoce”, ha sentenciado.

Además, Ortiz Entrambasaguas ha recordado que el IVA que recauda el cine español es “muy superior” a las ayudas que recibe, por lo que entiende que decir que el sector está subvencionado es una “falacia”. Este pasado año, los filmes producidos en España han superado holgadamente los 100 millones de euros, de los cuales la recaudación del Gobierno por el IVA (uno de los más altos de Europa), corresponde al 21%.

Unos minutos más tarde, era el productor, guionista y director malagueño, José Antonio Hergueta, el que también ha querido contestar a Arturo Bernal: "Perplejidad y tristeza ¿a quién, menos aún desde un cargo público, se le ocurriría desprestigiar, incluso insultar, a otro sector productivo del país? Aunque sólo sea por los resultados económicos y de prestigio que el cine da… al turismo, donde claro, no se dan ayudas ¿o si?”, se preguntaba una de las figuras más representativas del cine en Málaga.

El PP le obliga a rectificar la publicación

Después de la polvareda levantada, el propio Arturo Bernal ha tenido que borrar la publicación obligado por su partido. Después de ello, el gerente de Turismo Costa del Sol ha emitido esta rectificación, también en Facebook: "Anoche publiqué un comentario sobre la gala de los Goya que está generando cierta confusión y puede dar lugar a malentendidos. Llegando las cosas a este punto, pido disculpas si este comentario ha podido resultar ofensivo a la generalidad de la industria del cine. No era esta mi intención. Para significar que no se trata de una crítica general al cine español en absoluto, he preferido eliminar este post, en el que, reitero, expresaba una opinión estrictamente personal en mi grupo de Facebook respecto a ciertas actitudes puntuales pasadas. Espero, por último, que esta nota aclare mi posición de consideración hacia esta industria y a la generalidad de profesionales que a ella se dedican.

En términos institucionales, fuentes del departamento de Comunicación de la Diputación de Málaga (al que pertenece Turismo Costa del Sol) han señalado que se trataba de unas declaraciones “personales” y no representativas del ente provincial, “que en ningún caso coincide con las expresadas por Arturo Bernal”, aunque han evitado hacer más declaraciones.