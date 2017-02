Los momentazos de Dani Rovira en la gala de los Premios Goya 2017

En 2015 Dani Rovira presentó por primera vez la gala de los Premios Goya. El actor malagueño, que triunfaba ese año con la película 'Ocho apellidos vascos', no tuvo tanta suerte en la siguiente edición, cuando un grupo de usuarios de Twitter lanzaron varias críticas contra él. Aunque el actor declaró entonces que no le había merecido la pena presentar la gala debido a las quejas recibidas, aceptó la propuesta de la Academia para repetir este año. “Si no llego a presentar, los cuatro borrachos del Twitter se habrían salido con la suya”, explicaba en una entrevista a ABC.

Y así ha sido, tras un anuncio en el que manifestaba su 'temor' y un programa de RTVE previo a los Goya donde han jugado con su situación, Rovira ha vuelto al escenario con las pilas cargadas.

"¿Vais a tener el valor de criticar a esta criaturita? #Goya2017" anuncia Rovira en su cuenta de Twitter junto a una foto de él de niño:

Al ritmo del grito de los 300 espartanos de la película '300', el actor inicia la gala recordando que el tres es un número a tener en cuenta. "Todos soñamos con hacer un trío, menos José Coronado, que seguro que ya lo ha hecho".

"Porque tres eran los Reyes Magos, los Hermanos Marx, los Tres Tenores y Camela".

El monólogo de Rovira no ha dejado títere con cabeza. Ha apuntado a los políticos por la situación que vive ahora mismo la cultura en nuestro país y más concretamente el cine español y ha enviado un mensaje al presidente Donald Trump: "Porque en España cine se escribe con 'i' latina".

Aplausos para Dani Rovira por su referencia en defensa de Almodóvar y Trueba, muy criticados en 2016 #Goya2017https://t.co/r8jsp3lgfcpic.twitter.com/eCMGoyphrE — RTVE.es (@rtvees) 4 de febrero de 2017

Su afición por los cómics ha quedado reflejada cuando ha aparecido vestido con el traje de Superman que diseñó Yvonne Blake, la actual presidenta de la Academia de Cine, para presentar los cortos de animación. De hecho, no será la última vez que veamos al malagueño ataviado con un traje similar, ya que interpretará a Superlópez en la adaptación a la gran pantalla.

