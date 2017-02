Antonio de la Torre: "Aunque no es elegante ir de perdedor, no me veo favorito"

El actor Antonio de la Torre ya está en la alfombra roja de los premios Goya, donde esta noche aspira a llevarse su segundo galardón del cine español por su papel protagonista en 'Tarde para ira', la que se perfila como la película triunfadora de la gala. No obstante, el intérprete malagueño no figura como favorito, por lo que ha asegurado que "aunque no es elegante ir de perdedor no me veo favorito".

Desde que ganó su primer y único Goya hace una década por 'AzulOscuroCasiNegro', Antonio de la Torre acumula nueve candidaturas a los galardones de la Academia de Cine, aunque pese a la insistencia y sus buenos trabajos ante la cámara no ha logrado repetir. "Es que es muy difícil ganar un Goya", ha comentado el actor que ha añadido que cuando lo ganó al actor revelación "fue muy ilusionante" porque era un desconocido.

Aunque no se siente entre los elegidos de esta noche, Antonio de la Torre ha asegurado que, cuando llegue el momento de anunciar el premio al mejor actor protagonista, "seguro que me pondré nervioso".

Por otro lado, De la Torre ha señalado que cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "metió la pata" cuando dijo que no va al cine porque no tiene tiempo. Pero -ha agregado el actor- "no creo que quisiera hacer sangre".

Aunque también ha opinado que el gobierno actual "no ha hecho políticas beneficiosas para el cine" y ha expresado su deseo de que este año, "por fin", bajen el IVA cultural.