Actrices y cineastas españolas 'toman' la alfombra roja para reivindicar "más papeles femeninos"

Actrices, directoras y productoras españolas han acaparado este año parte de la atención de la alfombra roja de la 31 edición de los Premios Goya con su reivindicación para que se incrementen los papeles femeninos en el cine patrio. Así, como sus colegas femeninas de Hollywood, han reclamado no sólo más interpretaciones sino que sean de calidad, dejando de lado el 'rol' de acompañantes.

La primera y más explícita en llevar esta petición a la fiesta del cine español ha sido la actriz Cuca Escribano, que ha desfilado luciendo un chal reivindicativo en el que se puede leer: "Más personajes femeninos".

"En España hay un 52% de mujeres y los personajes femeninos en el cine son un 20%. Y la mayoría de prostituta. Hay mucha testosterona y tiros en las películas. Quiero más 'Tomates verdes fritos' y 'Thelma y Louise'. El cine tiene que contar la vida y nosotras existimos. Estamos dando una visión sesgada. Yo ahora estoy de productora y no ha sido peor porque he buscado. Este año no he rodado pelis y no me pasaba desde mis comienzos", ha recalcado.

Beatriz Bodegas, productora de 'Tarde para la ira', nominada a mejor película, ha reivindicado una educación a favor del cine. "Creo que para el cine español hace falta educar a la gente desde niños en el respeto al cine porque es cultura y educación. También debería estar previsto que haya mas películas al margen de las televisiones y no esté solo en manos de tres", ha advertido. Además, ha señalado que no recibe tantos proyectos con papeles femeninos. "Me gustaría. De todas formas, cuando entra la creatividad el sexo desaparece", ha asegurado.

En esta línea, María León ha señalado que hay que fomentar los papeles femeninos pero, sobre todo, el talento, aunque no tengan todas las ayudas que desean. Igualmente, Ruth Díaz, nominada a Mejor Actriz Revelación ha añadido que sí es un buen día para reivindicar los papeles femininos porque, aunque hayan, suelen ser de acompañantes. "Salimos perdiendo", ha señalado.

También la directora Nely Reguera, nominada a Mejor dirección Novel, ha señalado que conseguir más presencia de la mujer en el cine es "un camino" que hay que seguir y que se conseguirá "poco a poco". A su juicio, es "interesante" porque no deja de ser una mirada "más plural".

La actriz Candela Peña ha reivindicado igualmente más presesncia femenina. "Ocupamos solo el 20%, cobramos menos... No está cambiando nada. Pero esta noche me voy a coser la boca,se lo he prometido a mi madre", ha asegurado.

Dani Rovira, prudente

El actor y humorista Dani Rovira, maestro de ceremonias de la gala, ha señalado a su paso por la alfombra roja que la gala va a mostrar al "Dani que más gusta a la gente" el de "las sorpresa" y quien hará la ceremonia "más amena", aunque "desde la responsabilidad".

"Hay que medir las palabras, ir con pies de plomo", ha dicho el intérprete. Respecto al hashtag #BoicotALosGoya que ha aparecido estos días en Twitter, ha señalado que "es muy inteligente" porque alguien que no ha leído que hoy son los Goya lo va a ver".

Uno de los primeros en llegar a la alfombra roja ha sido el director del corto aspirante a un Goya 'Timecode', Juanjo Giménez, que también está nominado a los Oscar. "Me gusta todo de hacer cine, hasta pedir un crédito", ha asegurado.

Películas para el PP

El director Daniel Sánchez Arévalo ha relatado a su llegada que a los pocos días de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, admitiera que no había visto ninguna película nominada a los Goya, llevó a la sede del PP un paquete con tres películas: 'Tarde para la ira', 'El hombre de las mil caras' y 'Azuloscurocasinegro', dirigida por él. El cineasta también ha reivindicado educar en el amor al cine y contra las descargas ilegales.

Precisamente, JJ Bayona, que ha resaltado el año "muy positivo" para el cine español, ha apuntado que no se puede forzar a nadie, en relación a Rajoy, a ver una "peli", aunque cree que lo "mínimo" que le exigiría es ver alguna de las candidatas. Para Bayona, además, lo mas urgente para el cine español es acercarlo a las aulas.

Alejandro Aménabar considera que no es tan difícil para Rajoy ver las películas nominadas, aunque opina que es "más sangrante" la excepción que se ha hecho con el IVA. "Resulta impensable por parte de cualquier gobierno que se intente desmantelar un sector como el cine, que es marca España. Mucha gente reconoce a España a través de las pelis de Almodóvar, por ejemplo", ha añadido.

El actor Antonio de la Torre, ha restado importancia a las declaraciones de Rajoy aunque ha reconocido que no cree que se "mate" por el cine español. También ha señalado que no cree que haya tantos 'haters' del cine español ni que haya habido un boicot a Trueba.

Roberto Álamo, nominado a Mejor actor protagonista por 'Que Dios nos perdone', también ha lamentado las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y le ha invitado a ver la película que protagoniza y que dirige Rodrigo Sorogoyen. "¿Por qué no dice que no ve cine español y ya está?", ha preguntado.

Rechazo a los boicots

Mientras, Cristina Rodríguez, doblemente nominada a Mejor vestuario por 'Tarde para la ira' y 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas', ha mostrado en la alfombra roja su descontento con aquellos que quieren boicotear la gala: "Dicen que vivimos como reyes, pero hay un paro del 50 por ciento".

La polémica ha surgido en Twitter con detractores y defensores de la ceremonia. "Yo les digo que cuando sepan lo que trabajamos pongan el hashtag, y que nosotros somos españoles", ha añadido.

Por su parte, Manolo Solo, nominado a Mejor Actor de Reparto por 'Todo para la ira', ha señalado que su favorita es 'La próxima piel', que no está en la categoría de Mejor película, según ha lamentado. Preguntado por las medidas más importante que ha de afrontar el cine español, ha pedido que las televisiones "no tengan tanto poder" y que haya "más dialogo entre todas las partes". Su colega en la cinta, Luis Callejo, también nominado, ha calificado de "fenómeno" a Raúl Arévalo.

El director Fernando Colomo ha afirmado que no le importaría que no hubiese subvenciones si las películas americanas "no tuvieran subtítulos" y si pagaran "un cierto tipo de tributo".

Mientras, Javier Gutiérrez ha señalado que los proyectos están en manos de tres cadenas de televisión y ha indicado que "cada vez es más complicado sacar un proyecto".

Patrick Ness, guionista y autor del libro 'Un monstruo viene a verme', nominada entre otros a Mejor Guion ha confesado desconocer si puede ganar un guion inglés en los premios del cine español, pero ha asegurado que con conocer a Almodóvar se va satisfecho.

Mientras, Eduardo Casanova, que irá con su película 'Pieles' a la Berlinale, ha manifestado a su llegada su deseo de que la cinta sea bien recibida y ha reconocido que "hacer cine en España es un poco complicado.

Casanova también se ha referido a la disputa en Twitter entre los detractores y defensores de los Goya. "Los del hastag del boicot a los Goya son torpes de alma y se sienten muy mal consigo mismo. Un buen hastag seria #boicotatrump", ha añadido.